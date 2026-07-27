- Czy Iran zapewnił Rosji nową bazę i technologie już od pierwszego roku wojny? Czy nie dostarczył jej tysięcy dronów typu Shaheed, a potem udzielił licencji na ich wytwarzanie? Czy nas zaatakowali? Myślę, że tak - mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z brytyjską stacją Sky News.

Zaznaczył również, że zarówno Iran, jak i Korea Północna, od dawna uczestniczą w wojnie. - Nie możemy ufać tym ludziom, ponieważ na samym początku, bez żadnej eskalacji z naszej strony, Irańczycy dostarczyli (Rosji - red.) broń - stwierdził.

Iran oskarżył Ukrainę. Zełenski odpowiedział: Nie możemy ufać tym ludziom

Teheran oskarżył wcześniej Kijów o trafienie w piątek jednego z jego statków na Morzu Kaspijskim - podał Reuters. Iran twierdzi, że doprowadziło to do eksplozji, w której zginął jeden marynarz, a drugi został ranny.

Tamtejszy szef MSZ Abbas Araqchi nazwał to zdarzenie "aktem agresji" i oświadczył, że Teheran będzie bronił swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa, a następnie wezwał w sobotę ukraińskiego chargé d'affaires.

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Prezydent Ukrainy tego samego dnia potwierdził, że siły ukraińskie uderzyły w cele na Morzu Kaspijskim. Dodał jednak, że były to "jednostki transportujące sprzęt wojskowy z Iranu i okręt wojenny". Z kolei ukraińskie służby wywiadowcze poinformowały na Telegramie, że przeprowadzono ataki dronami na "statki towarowe objęte międzynarodowymi sankcjami, które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych między Iranem a Rosją".

W czasie rozmowy telefonicznej z szefową unijnej dyplomacji Kaią Kallas i ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, Araqchi oświadczył, że "ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi".

"Zełenski zaatakował irański okręt handlowy, zabijając marynarza" - napisał platformie X. Stwierdził również, że to "rażące naruszenie Karty ONZ, dokonane na polecenie Izraela w celu wciągnięcia Europy w swoją wojnę".

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Reuters zwrócił uwagę, że ostra reakcja irańskich władz zbiegła się w czasie z kolejną wypowiedzią Zełenskiego. W opublikowanym w sobotę wieczorem nagraniu wideo prezydent Ukrainy oznajmił, że Rosja pomaga Iranowi w atakowaniu amerykańskich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie i państw Zatoki Perskiej. Według ukraińskiego prezydenta, Rosja ma przekazywać Iranowi zdjęcia satelitarne, które mogą służyć m.in. do oceny irańskich uderzeń.