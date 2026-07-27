Posypały się alerty pogodowe. Szereg zagrożeń na horyzoncie

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 10 województw. Najbardziej zagrożona jest południowa część woj. podkarpaciego, gdzie wydano ostrzeżenia II stopnia. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad.

Intensywny deszcz w mieście, widoczne samochody i budynki. W prawym górnym rogu znajduje się mapa Polski z zaznaczonymi obszarami zagrożenia burzowego.
Polsat News/IMGW
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem w wielu województwach

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego. Ostrzeżenia obejmują także częściowo woj. pomorskie, śląskie i łódzkie.

 

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Według Instytutu na wskazanych terenach wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie należy spodziewać się również gradu.

 

Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek od godz. 10.00 i potrwają najpóźniej do godz. 19.00 tego samego dnia.

 

 

IMGW wydało alerty. Burze i silny wiatr

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla południowej części województwa podkarpackiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscowo możliwy będzie również grad. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 13.00 i potrwają do godz. 19.00.

 

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa podkarpackiego alert o treści: "Uwaga! Dziś (27.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni".

 

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Bartosz Przyborowski / ag / polsatnews.pl / PAP
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