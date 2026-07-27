Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja została podjęta w poniedziałek podczas 48. sesji komitetu w południowokoreańskim Pusanie.

- Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję - powiedziała tuż po głosowaniu Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni.

- W imieniu miasta chciałabym wyrazić naszą szczerą wdzięczność za ten wpis - kontynuowała, dziękując za zaufanie komitetu oraz cenne rekomendacje ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych). Gorzeńska zaznaczyła, że decyzja ta jest szczególnie ważna ze względu na tegoroczne obchody stulecia miasta.

Gdynia uhonorowana. Centrum miasta wpisane na listę UNESCO

Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 87,9 ha zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana z Kolna, Wójta Radtkego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.

W opublikowanym na stronie UNESCO opisie zaznaczono, że centrum obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenną zabudowę, odzwierciedlającą "zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę". Zwrócono uwagę, że tworzy charakterystyczny, zwarty organizm miejski o wyrazistych, indywidualnych formach architektonicznych.

Jak wskazano, obszar ten wraz z willami na Kamiennej Górze ilustruje radykalne zerwanie z historyzmem w procesie przekształcania wsi Gdynia w nowe "główne okno na świat" państwa polskiego w okresie międzywojennym.

ZOBACZ: Do Gdańska przybędą tłumy. Centrum zmieni się nie do poznania

Gdynia ponowiła starania o status po tym, jak w 2025 roku wniosek odesłano do uzupełnienia w celu doprecyzowania strefy buforowej i wdrożenia mechanizmów oceny inwestycji. Modernistyczne Centrum Gdyni to osiemnasty polski obiekt, który został uhonorowany w ten sposób. Ich wykaz prezentuje się następująco:

Historyczne centrum Krakowa - wpis w 1978 r.; Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni - wpis w 1978 r. i 2013 r.; Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (w latach 1940-1945) - wpis w 1979 r.; Puszcza Białowieska - wpis w 1979 r. i 1992 r.; Historyczne centrum Warszawy - wpis 1980 r.; Stare Miasto w Zamościu - wpis w 1992 r.; Średniowieczne miasto w Toruniu - wpis w 1997 r.; Zamek krzyżacki w Malborku - wpis w 1997 r.; Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy - wpis w 1999 r.; Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy - wpis w 2001 r.; Kościoły drewniane południowej Małopolski - wpis w 2003 r.; Muskauer Park/Park Mużakowski - wpis w 2004 r.; Hala Stulecia we Wrocławiu - wpis w 2006 r.; Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat - wpis w 2013 r.; Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi - wpis 2017 r.; Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego - wpis 2019 r.; Pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy - wpis w 2007 r., 2011 r., 2017 r. i 2021 r.; Modernistyczne Centrum Gdyni - wpis w 2026 r.

Wiedeń zniknął z listy UNESCO z obiektami w zagrożeniu

W poniedziałek również zabytkowe centrum Wiednia zostało usunięte z listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu - poinformowało UNESCO na platformie X. Decyzja ta spotkała się z aprobatą burmistrza Michaela Ludwiga.

Na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu UNESCO trafiają niektóre obiekty znajdujące się na głównej liście światowego dziedzictwa - zarówno kulturalne, jak i przyrodnicze - wobec których wymagane jest podjęcie pilnych działań ratunkowych z powodu zagrożeń takich jak konflikty zbrojne, szybka urbanizacja czy katastrofy naturalne.

ZOBACZ: Farma wiatrowa odporna na trzęsienie ziemi. Pierwsza na świecie

Historyczne centrum Wiednia zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2001 r. Szesnaście lat później przeniesiono je na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Obradujący wówczas w Krakowie komitet UNESCO uznał, że zagrożeniem dla tego obszaru miasta były plany budowy nowoczesnych, wysokich budynków i przebudowy już istniejących.

Poniedziałkowa decyzja oznacza, że - według UNESCO - wiedeńska starówka nie jest już zagrożona.

Więcej zmian na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO powstaje na mocy międzynarodowej konwencji z 1972 r. o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Trafiają na nią obiekty charakteryzujące się "wyjątkową powszechną wartością". Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc.

Obrady komitetu UNESCO w Pusanie potrwają do 29 lipca. Podczas 48. sesji na listę wpisano także m.in.:

starożytne japońskie stolice Asuka i Fujiwara,

dzikie krajobrazy Boma-Badingilo w Sudanie Południowym,

grecki masyw Olimpu

plaże w Normandii, miejsce desantu aliantów podczas D-Day w 1944 r.