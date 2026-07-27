Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. Jest ruch prokuratury

Wobec byłego ministra sprawiedliwości postawiono zarzuty w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.

- Mogę potwierdzić, że taki wniosek został skierowany. Droga dyplomatyczna trochę potrwa, to już nie zależy od nas. Wniosek został skierowany do naszej ambasady - powiedziała Interii Anna Adamiak.

W sprawie pojawiają się jednak sprzeczne informacje. - Zakłócenia na linii się pojawiły. My oczywiście wspieramy i prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast jakieś przekłamanie gdzieś na linii jest, bo takiego wniosku chyba jeszcze nie ma - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

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- Na dniach wyszło zapytanie ministra Żurka do ICE, natomiast sam wniosek jest chyba w przygotowaniu. Przed chwilą sprawdzałem, do nas jeszcze nic nie wpłynęło - dodał.

Więcej informacji na temat sprawy Prokuratura Krajowa przekaże podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godzinę 13:15.

Więcej informacji wkrótce...

Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Jest decyzja prokuratury

Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym tego roku - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry - za byłym ministrem wydano list gończy.

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Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura o ekstradycji Ziobry. Jest decyzja

Były minister sprawiedliwości od kilku tygodni przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Od rządu Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny, który na początku lipca został cofnięty przez nowo wybrany rząd Petera Magyara.

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W połowie lipca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował, że wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie udzielenia informacji, na jakiej podstawie sprawnej Ziobro przebywa w USA. Żurek dodał ponadto, że strona amerykańska została poinformowana o ciążących na nim zarzutach.