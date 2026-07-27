W poniedziałek przed Bramą Brandenburską zebrał się tłum ludzi. Uczestnicy uroczystości przynieśli m.in. kwiaty i materiały związane ze społecznością LGBT+. Pojawiły się też napisy potępiające nienawiść.

Pola zginęła w Berlinie. MSZ zabrało głos

Głos na temat tragedii zabrał m.in. rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Z przykrością muszę potwierdzić informację, że w efekcie tego ataku w sobotę w Berlinie śmierć poniosła polska obywatelka - powiedział Polsat News Maciej Wewiór.

Jak przekazał, konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne.

ZOBACZ: Zamach w Berlinie. Polsat News: Ofiara śmiertelna to Polka

Wewiór poinformował, iż dorosła córka zmarłej Polki przebywa obecnie w szpitalu i nie ma informacji aby jej życiu zagrażało niebezpieczeństwo. - Wiemy też, że została ona poinformowana o tym, że jej matka nie żyje - podkreślił, przekazując jednocześnie, że zmarła była zameldowana w Polsce.

- Nie mamy informacji, aby jej stan był ciężki. Jej córka jest świadoma, przytomna, jest pod opieką lekarzy w Niemczech. Również oczywiście całe wsparcie konsularne w ramach kompetencji jest dla niej dostępne - wyjaśnił urzędnik.

WIDEO: Mieszkańcy Berlina upamiętnili Polkę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MSZ: Nie ma informacji o innych Polakach poszkodowanych w Berlinie

Wewiór podkreślił, że MSZ nie ma wiedzy, by wśród pozostałych osób poszkodowanych w ataku byli jeszcze obywatele Polscy. Zaznaczył, iż polski konsul w ramach swoich kompetencji oferuje pełne wsparcie rodzinie i bliskim zmarłej, które będzie zależało od potrzeb tej rodziny.

ZOBACZ: Bąkiewicz i jego ludzie zakuci w kajdanki w Berlinie. Policja zatrzymała sześć osób

- Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i z lokalną władzą, ale też rzeczywiście jest gotowy wesprzeć rodzinę w ramach oczywiście swoich kompetencji, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jeśli rodzina będzie potrzebowała jakiegokolwiek wsparcia w tych tematach konsularnych, oczywiście może zwrócić się do naszego konsula, który im w tym pomoże - zapewnił rzecznik MSZ.

Atak na Paradę Równości w Berlinie. Zatrzymano Abdula B.

O tym, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, jest obywatelką Polski, poinformował nieco wcześniej w poniedziałek burmistrz Berlina. Zgodnie z jego słowami Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.

W sobotę późnym wieczorem mający libańskie korzenie 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. W niedzielę sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau.