Berlin opłakuje śmierć Polki w zamachu. Zorganizowano symboliczną uroczystość

Świat

Mieszkańcy i lokalni politycy uczcili pamięć Polki, która zginęła w ataku na Paradę Równości w Berlinie. Tłum przybył pod Bramę Brandenburską, gdzie m.in. złożono kwiaty w celu upamiętnienia 60-latki.

Mężczyzna w garniturze kładzie bukiet kwiatów przed tęczową flagą i innymi wieńcami.
Polsat News
Rzecznik MSZ Wewiór zabrał głos ws. tragicznego ataku w Berlinie

W poniedziałek przed Bramą Brandenburską zebrał się tłum ludzi. Uczestnicy uroczystości przynieśli m.in. kwiaty i materiały związane ze społecznością LGBT+. Pojawiły się też napisy potępiające nienawiść.

Pola zginęła w Berlinie. MSZ zabrało głos

Głos na temat tragedii zabrał m.in. rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Z przykrością muszę potwierdzić informację, że w efekcie tego ataku w sobotę w Berlinie śmierć poniosła polska obywatelka - powiedział Polsat News Maciej Wewiór.

 

Jak przekazał, konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne.

 

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Wewiór poinformował, iż dorosła córka zmarłej Polki przebywa obecnie w szpitalu i nie ma informacji aby jej życiu zagrażało niebezpieczeństwo. - Wiemy też, że została ona poinformowana o tym, że jej matka nie żyje - podkreślił, przekazując jednocześnie, że zmarła była zameldowana w Polsce.

 

- Nie mamy informacji, aby jej stan był ciężki. Jej córka jest świadoma, przytomna, jest pod opieką lekarzy w Niemczech. Również oczywiście całe wsparcie konsularne w ramach kompetencji jest dla niej dostępne - wyjaśnił urzędnik.

 

WIDEO: Mieszkańcy Berlina upamiętnili Polkę

MSZ: Nie ma informacji o innych Polakach poszkodowanych w Berlinie

Wewiór podkreślił, że MSZ nie ma wiedzy, by wśród pozostałych osób poszkodowanych w ataku byli jeszcze obywatele Polscy. Zaznaczył, iż polski konsul w ramach swoich kompetencji oferuje pełne wsparcie rodzinie i bliskim zmarłej, które będzie zależało od potrzeb tej rodziny.

 

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- Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i z lokalną władzą, ale też rzeczywiście jest gotowy wesprzeć rodzinę w ramach oczywiście swoich kompetencji, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jeśli rodzina będzie potrzebowała jakiegokolwiek wsparcia w tych tematach konsularnych, oczywiście może zwrócić się do naszego konsula, który im w tym pomoże - zapewnił rzecznik MSZ.

Atak na Paradę Równości w Berlinie. Zatrzymano Abdula B.

O tym, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, jest obywatelką Polski, poinformował nieco wcześniej w poniedziałek burmistrz Berlina. Zgodnie z jego słowami Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.

 

W sobotę późnym wieczorem mający libańskie korzenie 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. W niedzielę sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau.

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Mateusz Balcerek / wka / polsatnews.pl
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