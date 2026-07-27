Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował w poniedziałek, że trzy kobiety zostały ranione w Paryżu przez mężczyznę uzbrojonego w dwa noże kuchenne. Sprawcę szybko zatrzymano. Dwie spośród poszkodowanych kobiet doznały poważnych obrażeń.

Minister powiedział, że sprawca został zatrzymany przez policjanta, który nie pełnił w tym czasie służby. Dwie kobiety są dość poważnie ranne - relacjonował Nunez, dodając, że trzy ofiary nożownika są w wieku 19, 24 i 36 lat.

Informacje te potwierdziła paryska policja. Służby nie podały więcej informacji o napastniku.

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Z kolei Nunez powiedział, że wypowiedzi sprawcy były bezładne. Minister wezwał, by zachować "bardzo dużą ostrożność", jeśli chodzi o motywy czynu napastnika.

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Dziennik "Le Parisien" podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży. Gazeta dodała, że wydaje się, iż domniemany sprawca, 31-letni mężczyzna, nie jest w pełni władz umysłowych.

Telewizja BFMTV powiadomiła, nie precyzując płci ofiar, że ich życie nie jest zagrożone.