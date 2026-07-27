Atak nożownika w Paryżu. Wśród rannych kobieta w ciąży

Świat

Trzy kobiety zostały ranne w Paryżu w wyniku ataku nożownika. Mężczyzna został szybko ujęty. Jak przekazał szef francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Laurent Nunez, wypowiedzi sprawcy były bezładne. Dodał, by zachować "bardzo dużą ostrożność", jeśli chodzi o motywy napaści.

Policjanci w Paryżu w mundurach z widocznymi napisami POLICE.
Préfecture de Police/Facebook
Trzy kobiety zostały ranne w ataku nożownika w Paryżu/ Zdj. ilustracyjne

Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował w poniedziałek, że trzy kobiety zostały ranione w Paryżu przez mężczyznę uzbrojonego w dwa noże kuchenne. Sprawcę szybko zatrzymano. Dwie spośród poszkodowanych kobiet doznały poważnych obrażeń.

 

Minister powiedział, że sprawca został zatrzymany przez policjanta, który nie pełnił w tym czasie służby. Dwie kobiety są dość poważnie ranne - relacjonował Nunez, dodając, że trzy ofiary nożownika są w wieku 19, 24 i 36 lat.

 

Informacje te potwierdziła paryska policja. Służby nie podały więcej informacji o napastniku.

Francja. Nożownik zaatakował w Paryżu. Trzy osoby ranne

Z kolei Nunez powiedział, że wypowiedzi sprawcy były bezładne. Minister wezwał, by zachować "bardzo dużą ostrożność", jeśli chodzi o motywy czynu napastnika.

 

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Dziennik "Le Parisien" podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży. Gazeta dodała, że wydaje się, iż domniemany sprawca, 31-letni mężczyzna, nie jest w pełni władz umysłowych.

 

Telewizja BFMTV powiadomiła, nie precyzując płci ofiar, że ich życie nie jest zagrożone. 

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Michał Blus / wka / polsatnews.pl
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