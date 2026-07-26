Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed upałami w centralnym i południowym pasie Polski. Alerty te mają obowiązywać do godziny 19.00.

Nadchodzi jednak burzowa fala, oznaczająca gwałtowne załamanie pogody.

Ostrzeżenie przed burzami. Deszczowa pogoda w Polsce

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla mieszkańców województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia.

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Według IMGW na wskazanych terenach wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie należy spodziewać się również gradu.

Alerty pogodowe zaczną obowiązywać w niedzielę najwcześniej o godz. 20.00 i potrwają do poniedziałku do godz. 10.00.

Prognoza pogody. Noc z burzami, w kolejnych dniach nieco chłodniej

Termometry w niedzielę pokażą od 24 st. C na północnym zachodzie do 32 st. C miejscami na południu kraju. Nad morzem nieco chłodniej, bo od 19 st. C do 22 st. C.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawi się już więcej chmur nad Polską i wystąpią przelotne opady deszczu wraz z burzami. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na północy i północnym zachodzie kraju, tam też należy spodziewać się opadów do 25 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 14 st. C na północy do 19 st. C na południu.

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W poniedziałek prognozuje się zachmurzenie duże, z postępującymi rozpogodzeniami na zachodzie Polski. We wschodniej części kraju przewidziane są przelotne opady deszczu oraz burze, gdzie może spaść 30 mm opadów, natomiast największej ilości spodziewać się można na Podkarpaciu, tam do 40 mm. Na termometrach od 19 st. C na północnym zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie. Nad samym morzem prognozowane jest około 17-18 st. C.

Kolejnej nocy, z poniedziałku na wtorek - według IMGW - rozpogodzenia pojawią się w wielu miejscach Polski. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie i północy kraju, miejscami, możliwe słabe oraz przelotne opady deszczu.