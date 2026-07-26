Jak poinformowała PAP mł. asp. Paula Kępińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, w zdarzeniu uczestniczyły Mercedes, Seat Toledo oraz Peugeot.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Mercedesem rozpoczął wyprzedzanie dwóch pozostałych samochodów. Kiedy znajdował się na wysokości Seata, kierująca tym autem również podjęła manewr wyprzedzania, nie upewniając się wcześniej, czy może go bezpiecznie wykonać.

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Gdy kobieta zorientowała się, że jej pojazd jest już wyprzedzany, gwałtownie odbiła, zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Doszło także do niegroźnego kontaktu między Mercedesem a Peugeotem. Osoby podróżujące tymi samochodami nie odniosły obrażeń.

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Seatem jechało pięć osób: dwie dorosłe oraz troje dzieci: trzyletni chłopiec, 10-letnia dziewczynka i 18-latka. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali, przy czym w ciężkim stanie znajdowali się kierująca samochodem, dorosły pasażer oraz trzylatek. U najmłodszego dziecka na miejscu prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu czynności życiowych chłopiec został przetransportowany do placówki medycznej śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy, aby wydostać poszkodowanych z rozbitego auta, użyli narzędzi hydraulicznych.

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Droga krajowa nr 78 na odcinku między Jędrzejowem a Kijami pozostaje całkowicie zablokowana. Policja zapowiada, że utrudnienia potrwają jeszcze przez dłuższy czas. Na miejscu prowadzone są oględziny z udziałem technika kryminalistyki.