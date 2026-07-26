Dmitrij Pieskow, cytowany w sobotę przez agencję TASS, zadeklarował, że zanim dojdzie do zakończenia wojny, Rosja musi najpierw "osiągnąć swoje cele na polu bitwy". "To jest dla nas główny warunek" - oświadczył rzecznik Władimira Putina.

"Putin powiedział w zeszłym miesiącu, że stanowisko Rosji w sprawie zawarcia porozumienia pokojowego z Ukrainą pozostaje żądaniem, aby Ukraina wycofała się z czterech regionów, które Moskwa uważa za swoje, a także publicznie zrezygnowała z planów przystąpienia do NATO" - przypomina agencja Reutera.

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Rosyjski dyplomata, cytowany przez agencję TASS, przekazał, że "zamrożenie konfliktu jako takiego jest niemożliwe, biorąc pod uwagę stanowisko Kijowa". Jego słowa stanowiły odpowiedź na apel prezydenta Kazachstanu - Kasym-Żomart Tokajew wezwał Putina do "zamrożenia" wojny z Ukrainą.

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Polityk wystosował swój apel podczas spotkania z rosyjskim przywódcą w Omsku. - To wstyd, że młodzi ludzie umierają. Oni należą do bratnich narodów - Rosji i Ukrainy. To wszystko musi się skończyć. W przeciwnym razie skorzystają na tym przeciwnicy Rosji i narodu ukraińskiego - powiedział prezydent Kazachstanu.

W kontekście wojny w Ukrainie Tokajew zaproponował powrót do formuły stambulskiej - negocjacji z 2022 roku, podczas których, w jego ocenie, osiągnięte zostały znaczące wyniki - a następnie kontynuowanie rozmów pod gwarancjami mocarstw, w szczególności Rosji.

- Być może warto zamrozić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0, skoro osiągnięto tam znaczące rezultaty. Oczywiście, dzięki gwarancjom wielkich mocarstw, w tym Rosji, możemy nadal zmierzać w kierunku długo oczekiwanego pokoju - mówił.

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Tokajew powiedział też, że otrzymuje "wiele sygnałów" z Europy i Stanów Zjednoczonych dotyczących sytuacji wokół wojny. Jak dodał, Putin wykazał się "maksymalną elastycznością dyplomatyczną" podczas spotkania z Donaldem Trumpem na Alasce.

Prezydent Kazachstanu stwierdził także, że on sam nie do końca rozumie przyczyny wojny. W tym kontekście wspomniał o sporze między Azerbejdżanem a Armenią, którego początki - jak mówił - są oczywiste i sięgają "głęboko w historię".