"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Polska

W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" debata polityczna na temat najistotniejszych politycznych wydarzeń ostatnich dni. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.

Bogdan Rymanowski siedzi w fotelu, trzymając w rękach tablet z logo Polsat News. W tle widoczna jest panorama miasta z nowoczesnymi wieżowcami.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" od 9:55

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica);
  • Krzysztof Bosak (Konfederacja);
  • Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość);
  • Zbigniew Konwiński (Koalicja Obywatelska);
  • Karol Rabenda (Kancelaria Prezydenta RP);
  • Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe).

Poprzednie odcinki programu dostępne są TUTAJ.

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jp / polsatnews.pl / Polsat News
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