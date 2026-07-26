"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Polska
W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" debata polityczna na temat najistotniejszych politycznych wydarzeń ostatnich dni. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" od 9:55
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica);
- Krzysztof Bosak (Konfederacja);
- Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość);
- Zbigniew Konwiński (Koalicja Obywatelska);
- Karol Rabenda (Kancelaria Prezydenta RP);
- Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe).
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