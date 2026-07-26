Samochód wjechał w tłum w centrum Berlina. Jedna osoba nie żyje, trwa obława

Świat

Samochód wjechał w tłum w centrum Berlina, nieopodal odbywającej się Parady Równości. Według najnowszych doniesień służb, jedna osoba nie żyje, a 17 jest rannych. Rzecznik berlińskiej policji przekazał, że zidentyfikowano podejrzanego, który znany jest z przynależności do berlińskiego środowiska islamistycznego.

Ratownicy medyczni w kamizelkach odblaskowych przygotowują nosze z pacjentem do transportu do karetki.
PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Furgonetka wjechała w tłum - co najmniej jedna osoba nie żyje

Do tragedii doszło w popularnym berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. Tabloid "Bild" podaje, powołując się na świadków, że w tłum ludzi wjechała biała furgonetka. Następnie kierowca po uderzeniu pojazdem w drzewo uciekł pieszo.

Tragiczne wydarzenia w centrum Berlina. Trwa obława za podejrzanym

W sobotę w centrum Berlina miejsce miała wielotysięczna Parada Równości. Uczestnicy festiwalu świętowali w stolicy Niemiec Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie.

 

Po ataku impreza została zakończona, organizatorzy oraz policja apelowali do zgromadzonych o skierowanie się do domów. Służby zamknęły dostęp do okolicy Placu Poczdamskiego.

 

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Według oficjalnych doniesień służb nie żyje co najmniej jedna osoba, siedemnaście jest rannych - stan kilku z nich jest ciężki.

 

- Zidentyfikowaliśmy podejrzanego sprawcę, który nie został jeszcze aresztowany. Jednak podejrzany jest znany policji jako członek berlińskiego środowiska islamistycznego – powiedział rzecznik berlińskiej policji na miejscu tragedii, cytowany przez agencję Reutera.

"Atak na wolne i otwarte społeczeństwo". Atak w centrum Berlina

Dodał, że "trwają działania przeciwko podejrzanemu". Wyjaśnił, że policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale "nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono". Rzecznik Florian Nath zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.

 

W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. O sytuacji informowany jest na bieżąco kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

 

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"To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Po pokojowym i barwnym Christopher Street Day zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał na platformie X burmistrz Berlina Kai Wegner.

 

Dodał, że stolica Niemiec "jest miastem wolności", a wolność ta "została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób".

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / PAP
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