Samochód wjechał w tłum w centrum Berlina. Jedna osoba nie żyje, trwa obława

Do tragedii doszło w popularnym berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. Tabloid "Bild" podaje, powołując się na świadków, że w tłum ludzi wjechała biała furgonetka. Następnie kierowca po uderzeniu pojazdem w drzewo uciekł pieszo.

Tragiczne wydarzenia w centrum Berlina. Trwa obława za podejrzanym

W sobotę w centrum Berlina miejsce miała wielotysięczna Parada Równości. Uczestnicy festiwalu świętowali w stolicy Niemiec Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie.

Po ataku impreza została zakończona, organizatorzy oraz policja apelowali do zgromadzonych o skierowanie się do domów. Służby zamknęły dostęp do okolicy Placu Poczdamskiego.

ZOBACZ: Szpieg w strukturach NATO? Stażystka trafiła do aresztu

Według oficjalnych doniesień służb nie żyje co najmniej jedna osoba, siedemnaście jest rannych - stan kilku z nich jest ciężki.

- Zidentyfikowaliśmy podejrzanego sprawcę, który nie został jeszcze aresztowany. Jednak podejrzany jest znany policji jako członek berlińskiego środowiska islamistycznego – powiedział rzecznik berlińskiej policji na miejscu tragedii, cytowany przez agencję Reutera.

"Atak na wolne i otwarte społeczeństwo". Atak w centrum Berlina

Dodał, że "trwają działania przeciwko podejrzanemu". Wyjaśnił, że policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale "nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono". Rzecznik Florian Nath zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.

W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. O sytuacji informowany jest na bieżąco kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

ZOBACZ: Napad na bank w Niemczech. Jest ofiara śmiertelna

"To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Po pokojowym i barwnym Christopher Street Day zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał na platformie X burmistrz Berlina Kai Wegner.

Dodał, że stolica Niemiec "jest miastem wolności", a wolność ta "została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób".