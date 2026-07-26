W poniedziałek po letniej aurze nie będzie śladu. Niebo będzie zachmurzone, a w całym kraju spodziewany jest deszcz, który lokalnie może być dość intensywny. We wschodniej części Polski może spaść 30 mm opadów, z kolei na Podkarpaciu - do 40 mm.

Temperatury niższe prawie o 10 stopni. Nadciąga zmiana pogody

Na początku nowego tygodnia wyraźnie się ochłodzi. Temperatura będzie o prawie 10 stopni niższa niż poprzedniej doby. Nad samym morzem prognozowane jest około 17-18 stopni Celsjusza, na północnym zachodzie - 19, a na pozostałym obszarze - od 20 do maksymalnie 24 stopni na południowym wschodzie.

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Deszcz i ochłodzenie to nie jedyne zmiany jakie przyniesie poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten dzień ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.

Burze nad Polską. Ostrzeżenia prawie dla całej Polski

Alert IMGW obowiązuje we wszystkich województwach, z wyjątkiem opolskiego i dolnośląskiego oraz kilku południowych powiatów Wielkopolski, w tym Kalisza.

Nawałnicom może towarzyszyć grad, a także wichury z porywami do 80, a wysoko w górach do 90 km/h.

Kolejna zmiana nastąpi już w nocy z poniedziałku na wtorek. W ciągu dnia we wtorek w wielu miejscach wyjdzie słońce, zrobi się cieplej. Z kolei od środy wrócą upały i temperatury w okolicach 30 kresek powyżej zera.