Który z polityków KO powinien być premierem? Zaskakujące wyniki sondażu

Sondaż został przeprowadzony przez SW Reseach na zlecenie "Rzeczpospolitej". Polacy zostali zapytani o to, który z tych dwóch polityków powinien otrzymać misję tworzenia rządu w przypadku wyborczego triumfu Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Sikorski czy Tusk lepszym premierem? Polacy odpowiedzieli na pytanie

Zdaniem 25,2 proc. Polaków lepszym kandydatem na premiera jest Radosław Sikorski, na obecnego szefa rządu Donalda Tuska wskazuje 17,1 proc. Ponad połowa biorących udział w badaniu nie ma w tej kwestii jednoznacznej opinii - brak zdania zadeklarowało 25,1 proc., a Sikorski i Tusk w tej kwestii oceniani są tak samo przez 32,6 proc.





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- Radosław Sikorski lepiej sprawowałby rolę premiera według co trzeciej osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i nieco wyższego odsetka badanych w wieku do 24 lat (36 proc.). Grupą, która najczęściej za lepszego kandydata na przyszłego premiera uważa Donalda Tuska są respondenci o dochodach przekraczających 7000 zł netto (24 proc. wskazań na Donalda Tuska, 29 proc. wskazań na Radosława Sikorskiego) - skomentował wyniki badanń Adam Jastrzębski z SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 lipca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Ewentualny przyszłoroczny scenariusz, w którym Koalicja Obywatelska utrzyma władzę i będzie miała decydujący wpływ na kształt rządowej koalicji, nie jest jednak zdaniem Polaków pewny. 58,3 proc. badanych uważa bowiem, że koalicja rządząca nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach - wynika z badania IBRiS dla portalu Wirtualna Polska.

KO nie utrzyma władzy? Sondaż niekorzystny dla partii

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a "raczej nie" - 27 proc.

O tym, że koalicja rządząca utrzyma władzę przekonanych jest ("zdecydowanie tak") 7,2 proc. respondentów. "Raczej tak" odpowiedziało 15,7 proc. badanych.

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Z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wierzy w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Odmienne zdanie w tej sprawie ma 19 proc. sympatyków koalicji, a 17 proc. nie ma zdania. 95 proc. zwolenników opozycji uważa, że obecnie rządzący nie utrzymają władzy po następnych wyborach, przeciwnego zdania jest 1 proc., a 4 proc. odpowiedziało, że nie wie.

W grupie zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 96 proc. respondentów odpowiedziało, że koalicja rządząca po wyborach straci władzę. 3 proc. badanych w tej grupie uważa, że utrzyma władzę, a 1 proc. nie ma zdania na ten temat. Wśród pozostałych wyborców 7 proc. uważa, że koalicja rządząca utrzyma władzę. Innego zdania jest 37 proc., a 56 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r. metodą mix-mode, która łączy w sobie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz za pośrednictwem internetu (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.