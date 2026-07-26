Zgodnie z propozycją resortu dyplomacji Litwy osoby pragnące przyjechać na Litwę w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej lub sportowej powinny podpisać deklarację, w której potępiają agresję Rosji wobec Ukrainy oraz wyrażają poparcie dla Karty Narodów Zjednoczonych, a także niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Litwa. Obywatele Rosji i Białorusi musieliby składać specjalną deklarację

Według litewskiego nadawcy LTR taka deklaracja miałaby zostać upubliczniona, a odmowa jej podpisania uniemożliwiłaby wjazd do kraju.

"Ostatnie dyskusje, w tym również na szczeblu władz lokalnych, wykazały, że istnieje potrzeba wyraźniejszego uregulowania udziału przedstawicieli Rosji, która prowadzi agresję przeciwko Ukrainie, oraz Białorusi, która jej sprzyja, w działalności społecznej na Litwie w dziedzinach edukacji, nauki i kształcenia, kultury, sportu, sztuki i rozrywki" - zaznaczyło ministerstwo.

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"Ważne jest, by zapewnić instytucjom jasne podstawy prawne do podejmowania terminowych, spójnych i uzasadnionych decyzji, tak aby działalność publiczna w dziedzinie kultury lub rozrywki nie była wykorzystywana do propagandy, zniekształcania historii i kształtowania narracji mających na celu wywieranie wpływu na społeczeństwo litewskie, a także do wykorzystywania tych dziedzin jako narzędzia politycznego" - dodało resort.

Litwa chce ograniczyć wjazd Rosjan i Białorusinów do kraju

Litewskie ministerstwo proponuje również, by nie wpuszczać na terytorium Litwy osób, które podejmują działania lub prowadzą politykę szkodliwą dla bezpieczeństwa, integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy.

Propozycja dotyczy też osób, które bezpośrednio lub pośrednio popierają rażące naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sił demokratycznych w Rosji i na Białorusi, a także osób, których działalność stanowi zagrożenie dla demokracji lub państwa prawa.

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Ponadto projekt przewiduje ograniczenie prawa obywateli Rosji i Białorusi, posiadających zezwolenie na pobyt na Litwie, do nabywania nieruchomości położonych w pobliżu obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego lub poligonów wojskowych.

Litewskie ministerstwo spraw zagranicznych proponuje, aby zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.