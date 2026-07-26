Hiszpańska obrona cywilna szacuje, że łącznie w regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tys. osób. Ponadto we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w Avili żywioł strawił już ponad 40 tys. ha drzewostanów oraz nieużytków rolnych.

Pożar rozprzestrzenia się w kilka minut. Żywioł pod Madrytem

W mediach społecznościowych popularność zdobyło nagranie z dachu jednego z budynków w okolicach Madrytu. Na nagraniu widać, jak ogień rozprzestrzenia się w ciągu kilku sekund. Pełne nagranie trwa ponad osiem minut, widoczne na nim są kolejne obszary zajmowane przez ogień.

En 8 minutos.

8 PUTOS MINUTOS.

Es absolutamente escalofriante.

😔🙏🏻🤞🏻 pic.twitter.com/excCsg9QE9 — JIG (@jotaigc) July 25, 2026

W nocy z soboty na niedzielę bardzo trudna sytuacja panuje też we wspólnocie autonomicznej Walencji, na wschodzie kraju. W pożarach lasów i łąk zginął tam w sobotę mężczyzna, a sześć osób zostało rannych.

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W związku z licznymi pożarami w sobotę wieczorem nieprzejezdnych było w Hiszpanii w sumie 27 dróg krajowych; najwięcej w prowincji Avila – 11.

Według informacji lizbońskiej rozgłośni Radio Renascenca w sobotę wieczorem Portugalia skierowała do Hiszpanii 128 strażaków. Stacja przypomniała, że wcześniej pomocy Hiszpanii udzieliły Grecja i Włochy, które wysłały po dwa samoloty gaśnicze.

Sytuacja we Francji "bardzo niesprzyjająca"

Z pożarami mierzy się też Francja. Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował w niedzielę, że sytuacja związana z pożarami w różnych miejscach kraju pozostaje "bardzo niesprzyjająca". Jak przekazał, 2,5 tys. strażaków zmobilizowano w departamencie Żyrondy, gdzie pożar zniszczył dotąd 42 tys. hektarów terenu.

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W Żyrondzie ogień w nocy z soboty na niedzielę najpierw "stał się znów wyjątkowo intensywny i nieprzewidywalny, wytwarzał własny wiatr i rozwijał się w sposób chaotyczny w kierunku aglomeracji Bordeaux" - relacjonował szef MSW. Następnie nad ranem pożar "znów nieco się uspokoił" - dodał Nunez w komentarzu na serwisie X.

Wyjaśnił, że w związku z tą sytuacją ewakuowanych zostało w nocy pięć kolejnych gmin. Była to ewakuacja prewencyjna, która objęła prawie 50 tys. osób.