Kijów w ogniu. Rosja zaatakowała pociskami balistycznymi

Świat

Rosja ponownie zaatakowała Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchło kilka pożarów, płonęły samochody i budynki, w tym dwie kondygnacje bloku. Zaatakowana została także pobliska miejscowość w obwodzie kijowskim. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Ukraińskie służby przygotowują się na kolejne fale uderzeń, których wystąpienie sygnalizował wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Rosja zaatakowała Kijów, pożary w obwodzie kijowskim

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych potwierdziła, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie pociski dosięgły Kijowa. Doszło do pożarów w rejonach desniańskim (północno-wschodnia część miasta), szewczenkowskim (centralno-zachodnia)  i sołomiańskim (południowo-zachodnia).

Kijów pod ostrzałem. Pożary magazynu, samochodów i budynków

W rejonie desnianskim spłonął magazyn. W płomieniach stanęło także 10 samochodów osobowych i jedna ciężarówka, stojące na parkingu. W rejonie szewczenkowskim pożar objął opuszczony czteropiętrowy budynek, natomiast w rejonie sołomiańskim odnotowano uszkodzenie niezamieszkanego domu.

 

Ponadto mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w komunikacie, że trafiono 18-piętrowy blok, z którego posypał się gruz. Na wysokości 7-8 kondygnacji doszło do pożaru.

 

Media informują również o trafieniach pocisków w obszar mieszkalny w mieście Wysznewe (obwód kijowski). Pojawiły się nagrania, na których uchwycono upadek rakiet.

 

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Agencja Unian informuje, że wszystkie pożary zostały ugaszone bez stwierdzenia ofiar. Alarm powietrzny, w związku z atakiem balistycznym na ukraińską stolicę, trwał około 50 minut - podał Reuters.

 

 

Zełenski ostrzegał przed atakami Rosji

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że w ciągu 48 godzin mogą nastąpić kolejne zmasowane uderzenia Rosji na Kijów. Z kolei w sobotę przekazał, że ukraiński wywiad posiada już kompleksowe raporty na temat planów Moskwy na jesień.

 

"Putin przygotowuje się do wysłania większej liczby Rosjan na wojnę. Kamufluje to różnymi słowami i sygnałami, ale właśnie to zamierza zrobić. Kluczowe jest, abyśmy wraz z naszymi partnerami wywierali wystarczającą presję na Rosję, tak by pomysł zakończenia tej agresji stał się dominujący - pomysł pokoju, a nie kolejnej rosyjskiej mobilizacji" - napisał Zełenski na platformie X.

Patryk Idziak / polsatnews.pl
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