Kijów w ogniu. Rosja zaatakowała pociskami balistycznymi

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych potwierdziła, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie pociski dosięgły Kijowa. Doszło do pożarów w rejonach desniańskim (północno-wschodnia część miasta), szewczenkowskim (centralno-zachodnia) i sołomiańskim (południowo-zachodnia).

Kijów pod ostrzałem. Pożary magazynu, samochodów i budynków

W rejonie desnianskim spłonął magazyn. W płomieniach stanęło także 10 samochodów osobowych i jedna ciężarówka, stojące na parkingu. W rejonie szewczenkowskim pożar objął opuszczony czteropiętrowy budynek, natomiast w rejonie sołomiańskim odnotowano uszkodzenie niezamieszkanego domu.

Ponadto mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w komunikacie, że trafiono 18-piętrowy blok, z którego posypał się gruz. Na wysokości 7-8 kondygnacji doszło do pożaru.

Media informują również o trafieniach pocisków w obszar mieszkalny w mieście Wysznewe (obwód kijowski). Pojawiły się nagrania, na których uchwycono upadek rakiet.

Vyshneve in the Kyiv region, Ukraine, captured during the massive Russian drone and missile attack on the night

The explosion and secondary detonations resulted from strikes in the residential area, causing widespread damage and leading to local evacuations overnight. pic.twitter.com/5er2dq9o0o — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 26, 2026

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Agencja Unian informuje, że wszystkie pożary zostały ugaszone bez stwierdzenia ofiar. Alarm powietrzny, w związku z atakiem balistycznym na ukraińską stolicę, trwał około 50 minut - podał Reuters.

As a result of the night attack in Kyiv, fires and destruction occurred in three districts



➡️ In Desnyanskyi district, a warehouse building with an area of ​​150 sq. m and 11 cars in the parking lot burned.

➡️ In Shevchenkivskyi — a four-story detached building.

➡️ In… pic.twitter.com/DIc5fUKAKh — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 26, 2026

Zełenski ostrzegał przed atakami Rosji

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że w ciągu 48 godzin mogą nastąpić kolejne zmasowane uderzenia Rosji na Kijów. Z kolei w sobotę przekazał, że ukraiński wywiad posiada już kompleksowe raporty na temat planów Moskwy na jesień.

"Putin przygotowuje się do wysłania większej liczby Rosjan na wojnę. Kamufluje to różnymi słowami i sygnałami, ale właśnie to zamierza zrobić. Kluczowe jest, abyśmy wraz z naszymi partnerami wywierali wystarczającą presję na Rosję, tak by pomysł zakończenia tej agresji stał się dominujący - pomysł pokoju, a nie kolejnej rosyjskiej mobilizacji" - napisał Zełenski na platformie X.