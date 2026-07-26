Jedna z największych ewakuacji w historii. Francja walczy z pożarami

Ewakuacje przeprowadzono w związku z postępującymi pożarami lasów w częściach Francji i Hiszpanii. Według "The Guardian" łącznie w obu krajach ewakuowano ponad 300 tysięcy osób.

"Pożary zniszczyły domy, wymusiły masowe przesiedlenie ludzi i wywołały jedną z największych ewakuacji cywilów w historii Francji" - podaje "The Guardian". O jednej z największych takich akcji pisze także francuski "Le Parisien".

Pożary we Francji. Ewakuacja kolejnych 55 tysięcy osób

We francuskim departamencie Żyronda w nocy z soboty na niedzielę władze wydały nakazał ewakuacji około 55 tysięcy osób z kilku gmin. W całym departamencie z powodu pożarów ewakuowano dotąd 220 tysięcy ludzi.

PAP/EPA/ASTRID LAGOUGNE Wielka ewakuacja we Francji. Straż pożarna walczy z ogniem

Według mapy przedstawiające postęp pożaru - opublikowanej w nocy przez władze, a omawianej przez francuskie media - ogień przemieszczał się na południowy wschód w kierunku Marcheprime. To obszar leżący przy torach narodowego przewoźnika kolejowego we Francji łączących miasta Bordeaux i Arcachon.

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Rankiem w niedzielę ogłoszono wstrzymanie ruchu kolejowego na południe od Bordeaux z powodu postępu pożaru - podała agencja AFP. Odwołano odjazd kilku pociągów. Jak informują media, zamknięty został również 60-kilometrowy odcinek autostrady A63, prowadzącej z Bordeaux do Hiszpanii.

"Chmura ogniowa" nad Francją. Hiszpania ogłosiła stan wyjątkowy

Pożar w Żyrondzie rozprzestrzenił się w środę. Z ogniem walczy kilkaset strażaków, ponadto francuski rząd skierował do akcji 1,5 tysiąca żołnierzy.

Nad departamentem widać chmurę pyrocumulonimbus, powstającą wskutek intensywnego pożaru, eksplozji ładunków wybuchowych lub erupcji wulkanu. Według straży pożarnej w Żyrondzie chmura wytwarza własny układ wiatrów, co potęguje problemy z opanowaniem pożarów. Podpułkownik David Annotel, przedstawiciel Narodowej Federacji Strażaków Francji dotychczas ogień strawił około cztery tysiące hektarów.

Jednocześnie w Hiszpanii, gdzie strażacy walczą z pożarami w środkowej części kraju, ogłoszono stan wyjątkowy - informuje "The Guardian". Hiszpańskie służby podały, że do tej pory życie straciła jedna osoba.