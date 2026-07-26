Anna Maria Żukowska w 2025 roku rozliczyła kilometrówki na kwotę nieco ponad 38 tys. złotych. Posłanka tłumaczyła później, że nie chodzi tylko o podróże z jej warszawskiego biura do Sejmu, gdyż w całym województwie mazowieckim takich biur ma łącznie siedem.

Anna Maria Żukowska reaguje ma materiał. Chodzi o jej biura poselskie

Kanał Zero - jak sam podaje - chciał sprawdzić, czy uda się umówić z posłanką. Autor materiału wskazywał, że nie mógł dodzwonić się do większości biur, a gdy w końcu ktoś odebrał, rozmówca powiedział, ze jest zatrudniony zdalnie.

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Na publikację zareagowała w serwisie X sama Żukowska.

"Dyrektor mojego biura (wszystkich biur) Kacper Grębowiec przebywa aktualnie na urlopie, wcześniej przebywał na L-4 (gdyż ja zatrudniam na etat) w związku z długą rekonwalescencją" - napisała szefowa klubu Lewicy. Podała numer i zaznaczyła, ze nie odbiera telefonu po godz. 20 i w weekendy.

Posłanka Lewicy uderza w Kanał Zero. "Kłamcy, manipulatorzy, lenie"

Posłanka w nieparlamentarnych słowach odniosła się również do zarzutu, iż w rozliczeniu majątkowym ukryła samochód, na który rozliczała kilometrówki.

"Wykazałam samochód. Wystarczy wejść na stronę Kancelarii Sejmu i sprawdzić, ale wam - p... kłamcom, manipulatorom i leniom z Kanału Zero, się nie chce" - napisała Żukowska, dołączając fragment oświadczenia majątkowego, w którym wskazała samochód Audi A3.

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Polityczka w jednym z komentarzy do materiału podkreśliła również, że jej kierowca jest etatowym pracownikiem klubu Lewicy, a nie jej osobistym szoferem.

W kolejnym z serii wpisów zwróciła się też do twórców Kanału Zero. "Gardzę wami i waszym brakiem poszanowania praw pracowniczych" - napisała Żukowska.