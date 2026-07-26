Zarząd Aquaparku Trójmiasto Reda poinformował o incydencie w mediach społecznościowych. Jak czytamy, w niedzielę około godziny 19 w maszynowni obiektu doszło do "incydentu technicznego".

Zgodnie z ustaleniami PAP, chodzi o wyciek podchlorynu sodu - substancji powszechnie wykorzystywanej do dezynfekcji oraz uzdatniania wody basenowej.

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- W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów - poinformował PAP st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, z obiektu ewakuowano 404 osoby.

Wyciek substancji do dezynfekcji z aquaparku w Redzie. Ewakuowano setki osób

Aquapark Reda przekazał przed godz. 21, że "nikt z gości ani pracowników nie ucierpiał". PAP ustalił natomiast, że w wyniku incydentu lekkiemu zatruciu uległ technik obsługujący instalację do uzdatniania wody na basenie.



Na miejscu pracują odpowiednie służby. W akcji bierze udział 10 zastępów straży pożarnej, w tym cztery zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni. Strażacy prowadzą pomiary stężeń substancji w powietrzu, zabezpieczają miejsce oraz usuwają zagrożenie.

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O dalszych krokach, w tym o planowanym terminie wznowienia działalności obiektu, aquapark będzie na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.