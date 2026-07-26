Dowódca ukraińskiej armii opublikował zdjęcie ze spotkania z oficerami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W opisie fotografii wyjaśnił, że rozpoczął się audyt wojska.

"Moim celem nie jest poszukiwanie winnych, lecz uczciwa ocena rzeczywistego stanu rzeczy w każdej jednostce wojskowej. Musimy znać prawdę na temat poziomu gotowości bojowej, zaopatrzenia, obsady, przygotowania personelu oraz skuteczności zarządzania" - napisał Mychajło Drapaty na platformie X.

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Generał ostrzegł, że wykrycie nieprawidłowości będzie oznaczało konsekwencje dla tych, którzy się do nich przyczynili.

"Nie będzie żadnych 'nietykalnych'. Jeśli zostaną wykryte naruszenia, zaniedbania służbowe czy nadużycia - każdy weźmie za to odpowiedzialność" - zaznaczył dowódca.

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Аудит у Збройних Силах України розпочато.



Моя мета — не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині. Ми маємо знати правду про рівень боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовку особового складу та ефективність управління.



Жодних… pic.twitter.com/Ajq5pTLdM1 — Михайло Драпатий (@Drapatyi_M) July 26, 2026

Prace ruszają niespełna tydzień po przekazaniu Drapatemu dowództwa nad ukraińskimi siłami zbrojnymi. Poprzednik, Ołeksandr Syrski, został odwołany po protestach odbywających się na tle odebrania stanowiska ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi.

Nowy dowódca ukraińskiej armii. Kim jest Mychajło Drapaty?

43-letni Mychajło Drapaty jest wskazywany jako jeden z najbardziej cenionych żyjących oficerów ukraińskiego wojska. Od 2014 roku bierze udział w odpieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W listopadzie 2024 roku został mianowany dowódcą wojsk lądowych. Pozostał nim także po tym, gdy w czerwcu 2025 roku przekazał wniosek o dymisję, biorąc odpowiedzialność za śmierć 12 żołnierzy wskutek rosyjskiego ataku w obwodzie dniepropietrowskim.

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Następnie Drapaty pełnił funkcję dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Po odwołaniu Fedorowa opowiedział się za kontynuowaniem reform w wojsku.

"Przed nami trudna praca, dlatego działamy bez głośnych obietnic, z odpowiedzialnością za nasze decyzje i szacunkiem dla ludzi, którzy stoją na froncie i pomagają przetrwać Ukrainie" - napisał Drapaty w pierwszym oświadczeniu w roli naczelnego dowódcy.