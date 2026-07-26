Bez ambasadora w Watykanie. Rzecznik MSZ tłumaczy

Polska

Adam Kwiatkowski kończy czteroletnią misję ambasadora w Watykanie - powiadomi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że resort chce powołać nowego szefa placówki.

Portret Adama Kwiatkowskiego na tle Placu Świętego Piotra w Watykanie.
prezydent.pl/Pixabay
Adam Kwiatkowski kończy misję ambasadora w Watykanie

Ambasador Adam Kwiatkowski kończy swoją czteroletnią misję ambasadora w Watykanie - potwierdził PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

 

Podkreślił, że to nie jest żadne wcześniejsze odwołanie, tylko ambasador Kwiatkowski po prostu kończy swoją czteroletnią kadencję na placówce w Watykanie.

Watykan: Adam Kwiatkowski kończy misję ambasadora RP

- Naszym celem oczywiście jest, żeby na placówce był nowy ambasador - zaznaczył Wewiór.

 

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Adam Kwiatkowski 11 kwietnia 2022 roku został mianowany ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, akredytowanym jednocześnie przy Zakonie Maltańskim. Przedtem był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta i odpowiadał m.in. za sprawy związane z Polonią. Jeszcze wcześniej, od 2015 do 2017 roku, pełnił funkcję szefa gabinetu prezydenta.

 

O zakończeniu misji w Watykanie przez Kwiatkowskiego wcześniej poinformowała m.in. Katolicka Agencja Informacyjna oraz "Fakt".

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