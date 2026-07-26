Auto stanęło w płomieniach. Wypadek na trasie 82. Rajdu Polski, dwie osoby w szpitalu
Chwile grozy na trasie samochodowego 82. Rajdu Polski w Zamarskach (woj. śląskie). Jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, natomiast dwaj zawodnicy trafili do szpitala. To kolejny tego typu incydent.
Informacja o tym dramatycznym incydencie została przekazana w mediach społecznościowych przez organizatorów rajdu. Jak czytamy, do zdarzenia doszło na 11 odcinku specjalnym - Hażlach. Po wypadku wyścig został przerwany.
Cieszyńscy strażacy poinformowali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo, natomiast auto zapaliło się.
Chwile grozy na trasie 82. Rajdu Polski. Auto stanęło w płomieniach, lądował LPR
Profil Rallypl przekazał w mediach społecznościowych, że wypadek dotyczy załogi Piotr Piesko/Mateusz Kacprzak. Na miejscu lądował helikopter LPR, a obaj zawodnicy zostali zabrani do szpitala.
Również na tym samym profilu pojawiło się oświadczenie Kostka Serwis Motorsport, w którym czytamy, że stan poszkodowanych jest stabilny.
"Chcemy również z całego serca podziękować kibicom obecnym na miejscu zdarzenia, którzy natychmiast zareagowali i z ogromnym opanowaniem udzielili załodze pomocy" - przekazano w oświadczeniu. - "Jednocześnie bardzo prosimy o powstrzymanie się od spekulacji oraz rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia i stanu zdrowia zawodników" - dodano.
82. Rajd Polski. Kilka wypadków na trasie, poszkodowani w szpitalach
To kolejny wypadek na trasie 82. Rajdu Polski. W sobotę doszło do dwóch incydentów - w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach.
Organizatorzy rajdu poinformowali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim odcinku specjalnym. Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.
ZOBACZ: Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Poszkodowani w szpitalach, lądował śmigłowiec LPR
Rzecznik imprezy Andrzej Borowski poinformował, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali. Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku, nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił rzecznik.
82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy.Czytaj więcej