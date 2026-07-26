Atak na Paradę Równości w Berlinie. Zamachowiec zastrzelony

Prawdopodobny sprawca zamachu, który w sobotę późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten to 21-letni obywatel Iranu Abdul B.

Samochód wjechał w tłum w Berlinie. Policja miała zastrzelić zamachowca

Według niemieckich mediów mężczyzna został zastrzelony przez policję na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec. Władze oficjalnie nie potwierdziły tej informacji.

W ataku, do którego doszło nieopodal miejsca, gdzie odbywała się Parada Równości, zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych.

Według relacji świadków kierowca białej furgonetki po uderzeniu pojazdem w drzewo uciekł pieszo. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę zamachu.

Do tragedii doszło w samym centrum Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca, 21-letni Abdul B., to sympatyk Państwa Islamskiego (IS).

Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.

W sobotniej Paradzie Równości uczestniczyło tysiące osób. Po ataku impreza została zakończona, organizatorzy oraz policja apelowali do zgromadzonych o skierowanie się do domów.

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