Atak na Paradę Równości w Berlinie. Zamachowiec zastrzelony
Domniemany sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie został zastrzelony przez funkcjonariuszy policji - informują niemieckie media. Według lokalnych portali próbę zatrzymania podjęto na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau.
Prawdopodobny sprawca zamachu, który w sobotę późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten to 21-letni obywatel Iranu Abdul B.
Samochód wjechał w tłum w Berlinie. Policja miała zastrzelić zamachowca
Według niemieckich mediów mężczyzna został zastrzelony przez policję na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec. Władze oficjalnie nie potwierdziły tej informacji.
W ataku, do którego doszło nieopodal miejsca, gdzie odbywała się Parada Równości, zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych.
Według relacji świadków kierowca białej furgonetki po uderzeniu pojazdem w drzewo uciekł pieszo. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę zamachu.
Do tragedii doszło w samym centrum Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca, 21-letni Abdul B., to sympatyk Państwa Islamskiego (IS).
Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.
W sobotniej Paradzie Równości uczestniczyło tysiące osób. Po ataku impreza została zakończona, organizatorzy oraz policja apelowali do zgromadzonych o skierowanie się do domów.
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