Jak wyjaśnił ks. Główczyński, barka miałaby pełnić funkcję ewangelizacyjnej restauracji bez cennika, alkoholu i telefonów komórkowych. Zaznaczył, że postanowił wykorzystać swój urlop i w jego trakcie podjąć pracę, która pozwoliłaby mu na zebranie funduszy na ten cel. To, że szuka pracy, ogłosił na swoim kanale w mediach społecznościowych.

"Zaczynam od poniedziałku". Znany ksiądz ogłasza

- Ogłosiłem, że szukam pracy. Powiedziałem, że chętnie podejmę się prostych prac, takich jak sprzątanie, praca na budowie czy praca w polu. Nie wykluczałem też pracy grabarza. Odzew okazał się całkiem spory, więc zaczynam od poniedziałku - stwierdził.

Poinformował, że w poniedziałek o godz. 5.30 rozpocznie pracę przy sprzątaniu mobilnych toalet. We wtorek będzie pracował na budowie, w środę podejmie pracę w gospodarstwie rolnym, w czwartek w firmie produkującej nagrobki, a w piątek - w serwisie motocyklowym. Duchowny przyznał, że największe obawy budzi w nim praca w firmie obsługującej mobilne toalety, a najciekawsza wydaje mu się praca w usługach cmentarnych.

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Ks. Główczyński dodał, że w kolejnym tygodniu planuje podjąć pracę w domu pomocy społecznej, gdzie będzie pomagał mieszkającym tam pensjonariuszom. Zapowiedział, że wrażeniami z kolejnych miejsc pracy zamierza dzielić się w mediach społecznościowych.

- Mam nadzieję, że poprzez to doświadczenie Pan Jezus wiele mnie nauczy - stwierdził.

Pracę zakończy 4 sierpnia, by następnego dnia wyruszyć w pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.

Barka na Wiśle. "Ksiądz z osiedla" realizuje nowy projekt

Barka na Wiśle miałaby być kontynuacją dotychczasowej działalności księdza, który zyskał rozgłos w 2023 r., kiedy w sezonie letnim w każdą sobotę organizował ewangelizacyjne dyskoteki bez alkoholu pod Mostem Świętokrzyskim. W 2024 r. w tym samym miejscu przez cały okres Wielkiego Postu organizował nabożeństwa drogi krzyżowej o godz. 23.00. Tam właśnie narodził się pomysł stworzenia ewangelizacyjnego miejsca spotkań bez cennika, alkoholu i telefonów komórkowych.

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Pierwsza klubokawiarnia Cyrk Motyli zaczęła działać na Bulwarach Wiślanych w Warszawie w lipcu 2024 r. W lokalu, w którym można było wypić m.in. kawę i lemoniadę, zjeść lody i popcorn, nie było cennika - każdy płacił tyle, ile mógł. W klubokawiarni odbywały się też imprezy tematyczne. Poniedziałki poświęcone były ekologii, wtorki - seniorom, środy - singlom, czwartki - osobom wątpiącym i poszukującym, piątki - artystom, a niedziele - rodzinom. W soboty w klubokawiarni odbywały się bezalkoholowe dyskoteki. Miejsce to otwarte było w sezonie wiosenno-letnim i zostało zamknięte jesienią 2024 r.

Drugi całoroczny lokal o tej samej nazwie ks. Główczyński otworzył w październiku 2025 r. przy ul. Żurawiej - w miejscu, w którym dawniej mieściła się agencja towarzyska. W lokalu pracowała młodzież, która w ten sposób zbierała fundusze m.in. na wyjazd do Rzymu na Jubileusz Młodych i spotkanie z papieżem Leonem XIV.

Ks. Główczyński poinformował, że klubokawiarnia na barce będzie działać w podobnej formule. Gości obsługiwać będą młodzi ludzie, którzy w zamian za pracę będą zbierać środki na pielgrzymki i wyprawy ewangelizacyjne.

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jp / polsatnews.pl / PAP