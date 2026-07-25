W sobotniej rozmowie w Telewizji Republika były premier został zapytany o to, czy czuje się winny rozłamowi w Prawie i Sprawiedliwości.

- Nie, dlatego że do ostatniej chwili walczyłem o jedność. Wyciągaliśmy rękę do zgody, a jest wielu świadków tego, jak jeszcze w ostatniej chwili wysyłałem list do pana prezesa i starałem się jakiś wspólny mianownik zaproponować, w tym również zmiany w statucie stowarzyszenia Rozwój Plus. Byliśmy gotowi na zgodę - zapewnił.

"Byliśmy gotowi na zgodę". Morawiecki o kulisach rozłamu

Prowadzący program przytoczył słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził że Morawiecki "mówił o jedności, a wszelkie działania podejmowane przez niego nakierowane były na rozbicie".

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- No właśnie nie. Tutaj jest ogromna niespójność, tylko że za mną świadczą dokumenty, rozmowy, rozmowy przy świadkach które były wówczas toczone. Zresztą nie tylko przeze mnie, także przez kolegów ze stowarzyszenia, którzy zaproponowali bardzo liczne deklaracje, podpisane przez nas, które mogłyby prowadzić do tego, że dalej byśmy działali jak jedna organizacja oddychająca dwoma zdrowymi płucami - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Tymczasem jedno zdrowe płuco zostało amputowane, zostaliśmy wypchnięci - podsumował.

Podczas rozmowy Morawiecki stwierdził też, że "kiedy rządzi prawica, potrafimy rządzić". Nazwał też obecny rząd "katastrofalnym" i "niszczącym szanse rozwojowe Polski", przez co opozycja powinna "wypracować odpowiednie strategie komunikacyjne skierowane do różnych grup wyborców". Zdaniem polityka, byłoby to możliwe dzięki działalności stowarzyszenia Rozwój Plus bez podziału wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki odpowiada na zarzut Kaczyńskiego. "Nigdy nie byłem doradcą Tuska"

Po wywiadzie Morawiecki odpowiadał na pytania polityków zgromadzonych przed siedzibą telewizji. - Ja się cały czas próbowałem dogadać, teraz piłka jest po stronie pana prezesa i kierownictwa PiS - zadeklarował. Stwierdził również, że nie ma planów dotyczących ani klubu ani partii. - Jesteśmy członkami PiS, przynajmniej do wtorku - zaznaczył były premier.

Morawiecki podkreślił, że nie proponował podziału partii. - Paweł Jabłoński przekazał, że gdy wcześniej rozmawiał z prezesem, to snuto takie opowieści, były takie dywagacje - wyjaśnił. - To rozwiązanie chodzi po rynku strategii politycznych pod hasłem konfederyzacji. Rozmowy były, ale nie padła żadna propozycja podziału patrtii, jak niektóry sugerują - powiedział były premier.

Polityk został zapytany o sytuację dwie posłanki PiS - Marię Koc i Marzenę Machałek - które nie podpisały oświadczenia ws. stowarzyszeń, ale mimo to pojawiły się na sobotniej imprezie partii w Węgrowie. - Można im podziękować, że mają taką klasę - odparł Morawiecki. - Nie obrażają się, prowadzą sprawy do końca - dodał.

Były premier zapytany o stanowisko wicemarszałka Sejmu odparł, że nie rozmawia o żadnych funkcjach politycznych. Morawiecki zaprzeczył także, jakoby miał przeciągać jakichkolwiek posłów na swoją stronę. - To do nas są telefony różnych ludzi, którzy z nami sympatyzują, ale czują się zastraszani - podsumował.

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Podczas czwartkowej rozmowy w telewizji wPolsce24 Kaczyński zarzucił też Morawieckiemu, że w przeszłości doradzał Donaldowi Tuskowi.

- On miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. To nie oznacza, że on osobiście atakował, ale w tym świecie się obracał. Był nawet doradcą Tuska - stwierdził prezes PiS.

- Nigdy nie byłem doradcą Tuska i żadnych dokumentów na ten temat nigdy pan nie zobaczy. Byłem w radzie gospodarczej przy rządzie, która rzeczywiście stała się wypracować dla gospodarki polskiej najlepsze modele. Nigdy zresztą ówczesny premier nie skorzystał z rady tej rady. Tyle w tym temacie - ripostował premier w latach 2017-2023.