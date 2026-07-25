W Gruzji po raz drugi w ciągu ostatnich 48 godzin doszło do dużej awarii zasilania, która na pewien czas sparaliżowała funkcjonowanie transportu publicznego - informuje serwis NewsGeorgia. Bez prądu pozostawała stolica kraju - Tbilisi i inne kluczowe regiony.

Gruzja: Awaria zasilania. W Tbilisi stanęło metro, problemy też z pociągami

Awaria krajowej sieci energetycznej miała miejsce w sobotę rano i dotknęła Tbilisi, Batumi, Kutaisi oraz inne miejscowości.

Z powodu braku prądu w stolicy Gruzji zatrzymało się metro. Pojawiły się również problemy z ruchem pociągów, a z powodu wstrzymania pracy stacji pompujących zaczęły występować przerwy w dostawach wody. Mieszkańcy zgłaszali również niestabilne działanie internetu mobilnego.

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NewsGeorgia podaje, że prace naprawcze trwają - w niektórych rejonach Tbilisi już pół godziny po awarii pojawił się prąd.

Awaria zasilania miała miejsce niecałe 30 godzin po poprzedniej poważnej usterce, która nastąpiła w nocy z czwartku na piątek. Ostatnim razem całkowite przywrócenie zasilania zajęło prawie całą noc.

Śledztwo w Gruzji. Nie wykluczają sabotażu

Po pierwszej awarii zasilania gruzińskie służby ogłosiły wszczęcie dochodzenia w sprawie ustalenia jej przyczyn. Dotychczas nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty mówiące o wynikach śledztwa.

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Służba Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji podawała, że dochodzenie prowadzone jest na podstawie artykułu dotyczącego sabotażu. "Oznacza to zakłócenie lub uszkodzenie/zniszczenie normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa państwowego lub innych ważnych obiektów w celu stworzenia zagrożenia dla interesów państwowych Gruzji" - wyjaśniono w komunikacie.

To już druga w ciągu ostatnich dwóch dni awaria, która pogrążyła Gruzję w ciemnościach. W piątek Gruzińska Komisja Regulacyjna ds. Energii i Zaopatrzenia w Wodę (GNERC) zwołała nadzwyczajne posiedzenie i przyznała specjalnej grupie dochodzeniowej - w celu przeprowadzenia niezależnego śledztwa - nieograniczony dostęp do danych przedsiębiorstw energetycznych.