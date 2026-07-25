Ukraińcy zaatakowali pozycje w pobliżu Bachmutu. Polski dron w akcji

Świat

26. Samodzielna Brygada Artylerii Ukrainy wykorzystała polskiego drona rozpoznawczego FlyEye do naprowadzenia rakiet HIMARS, które zniszczyły rosyjski skład amunicji i stanowisko artyleryjskie w rejonie Bachmutu - informuje portal United24 Media. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z operacji.

Widok z powietrza na eksplozję składu amunicji i stanowiska artyleryjskiego, z towarzyszącym słupem dymu.
Facebook/26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича
Wojna w Ukrainie. Polski dron FlyEye w akcji

Informując o sprawie, portal United24 Media powołuje się na nagranie udostępnione w czwartek w mediach społecznościowych przez 26. Samodzielną Brygadę Artylerii Ukrainy.

 

Na jednym z kadrów widnieje napis "FlyEye + HIMARS". Sugeruje to, że w operacji, w której zniszczeniu uległy rosyjski skład amunicji i stanowisko artyleryjskie w rejonie Bachmutu, faktycznie wykorzystano polskiego drona.

 

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"Dla żołnierzy 26. Samodzielnej Brygady Artylerii nie ma większej radości niż skuteczne trafianie wrogich celów" - czytamy w opisie pod filmem.

Celne uderzenie Ukrainy. Polski dron FlyEye w akcji

Brygada wskazała, że atak przeprowadzono dzięki koordynacji jednostki rozpoznania powietrznego i artylerii rakietowej. "To właśnie ta synergia zapewnia potężny efekt na polu bitwy" - dodali wojskowi.

 

Zdaniem United24 Media operatorzy początkowo poszukiwali rosyjskiego wieloprowadnicowego systemu rakietowego, ale nie byli w stanie go zlokalizować z powodu niesprzyjających warunków. "Zamiast tego badali współrzędne powiązane z regularnie aktywną pozycją artylerii" - czytamy.

 

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FlyEye to bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez polskie przedsiębiorstwo Flytronic. Jest przeznaczony do bliskiego rozpoznania, a jego masa wynosi około 11 kilogramów. Jak opisuje United24 Media, dron może być przenoszony przez dwóch żołnierzy i zostać wystrzelony ręcznie. Gotowość startowa może być osiągnięta w czasie około 11 minut.

Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
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