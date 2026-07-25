Informując o sprawie, portal United24 Media powołuje się na nagranie udostępnione w czwartek w mediach społecznościowych przez 26. Samodzielną Brygadę Artylerii Ukrainy.

Na jednym z kadrów widnieje napis "FlyEye + HIMARS". Sugeruje to, że w operacji, w której zniszczeniu uległy rosyjski skład amunicji i stanowisko artyleryjskie w rejonie Bachmutu, faktycznie wykorzystano polskiego drona.

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"Dla żołnierzy 26. Samodzielnej Brygady Artylerii nie ma większej radości niż skuteczne trafianie wrogich celów" - czytamy w opisie pod filmem.

Celne uderzenie Ukrainy. Polski dron FlyEye w akcji

Brygada wskazała, że atak przeprowadzono dzięki koordynacji jednostki rozpoznania powietrznego i artylerii rakietowej. "To właśnie ta synergia zapewnia potężny efekt na polu bitwy" - dodali wojskowi.

Zdaniem United24 Media operatorzy początkowo poszukiwali rosyjskiego wieloprowadnicowego systemu rakietowego, ale nie byli w stanie go zlokalizować z powodu niesprzyjających warunków. "Zamiast tego badali współrzędne powiązane z regularnie aktywną pozycją artylerii" - czytamy.

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FlyEye to bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez polskie przedsiębiorstwo Flytronic. Jest przeznaczony do bliskiego rozpoznania, a jego masa wynosi około 11 kilogramów. Jak opisuje United24 Media, dron może być przenoszony przez dwóch żołnierzy i zostać wystrzelony ręcznie. Gotowość startowa może być osiągnięta w czasie około 11 minut.