Do wypadku doszło w piątek podczas przebudowy trybun na Spotify Camp Nou.

Lokalne służby poinformowały, że zgłoszenie otrzymały około godz. 15.30. Według wstępnych ustaleń 54-letni pracownik doznał silnego urazu głowy.

Wypadek na Camp Nou. Nie żyje 54-letni pracownik

FC Barcelona w oficjalnym oświadczeniu potwierdziła śmierć 54-latka, jednak nie podała szczegółów na temat okoliczności zdarzenia. Klub napisał, że "głęboko ubolewa nad śmiercią pracownika, który stracił życie w wypadku podczas prac remontowych na stadionie Spotify Camp Nou".

"Klub pragnie wyrazić najszczersze kondolencje oraz przekazać pełne wsparcie i życzliwość rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego" - napisano.

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W komunikacie zapewniono też o zaangażowaniu prezesa FC Barcelony. "Prezydent Joan Laporta chce osobiście przekazać kondolencje rodzinie i w imieniu całego klubu pozostaje do jej dyspozycji" - podkreślono.

Śledczy prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić przebieg i przyczyny zdarzenia.