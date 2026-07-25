Tragiczny wypadek na Camp Nou. Nie żyje pracownik, władze FC Barcelony reagują

Świat

Podczas przebudowy stadionu Camp Nou zginął 54-letni pracownik. FC Barcelona potwierdziła, że na placu budowy doszło do wypadku. Kondolencje rodzinie chce osobiście przekazać prezes klubu Joan Laporta.

Widok z lotu ptaka na stadion Spotify Camp Nou w trakcie przebudowy, widoczne liczne dźwigi budowlane otaczające obiekt.
Meng Dingbo/Xinhua News/East News
Tragiczny wypadek na stadionie Camp Nou. Zginął 54-letni pracownik

Do wypadku doszło w piątek podczas przebudowy trybun na Spotify Camp Nou.

 

Lokalne służby poinformowały, że zgłoszenie otrzymały około godz. 15.30. Według wstępnych ustaleń 54-letni pracownik doznał silnego urazu głowy.

Wypadek na Camp Nou. Nie żyje 54-letni pracownik

FC Barcelona w oficjalnym oświadczeniu potwierdziła śmierć 54-latka, jednak nie podała szczegółów na temat okoliczności zdarzenia. Klub napisał, że "głęboko ubolewa nad śmiercią pracownika, który stracił życie w wypadku podczas prac remontowych na stadionie Spotify Camp Nou".

 

"Klub pragnie wyrazić najszczersze kondolencje oraz przekazać pełne wsparcie i życzliwość rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego" - napisano. 

 

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W komunikacie zapewniono też o zaangażowaniu prezesa FC Barcelony. "Prezydent Joan Laporta chce osobiście przekazać kondolencje rodzinie i w imieniu całego klubu pozostaje do jej dyspozycji" - podkreślono.

 

Śledczy prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić przebieg i przyczyny zdarzenia.

Marta Stępień / mjo / polsatnews.pl
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