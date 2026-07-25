Jak przekazał polsatnews.pl kpt. Hubert Ciepły, do tej tragedii doszło w sobotę około godziny 13 we Frydrychowicach nieopodal Wadowic. Wówczas do służb dotarło zgłoszenie o 67-letniej kobiecie, która wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 centymetrów.

- Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny - opisał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

ZOBACZ: Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Poszkodowani w szpitalach, lądował śmigłowiec LPR

Następnie przybyli na miejsce strażacy oraz ratownicy z zespołu ratownictwa medycznego przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.

Kobieta wpadła do studni. Tragedia we Frydrychowicach

- Niestety, pomimo podjętych działań stwierdzono zgon kobiety - przekazał kpt. Ciepły.

ZOBACZ: Tragedia we Wrocławiu. Ciało poszukiwanej modelki wyłowiono ze stawu

W działaniach na miejscu tragedii brało udział ponad 20 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.