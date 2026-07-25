Tragedia w Małopolsce. 67-latka wpadła do studni, o jej życie walczyło 20 strażaków

Polska

Nie żyje 67-latka, która wpadła do studni w miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim - potwierdził polsatnews.pl kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jeszcze przed przyjazdem służb kobietę zdążyli wydostać krewni.

Zbliżenie na drewnianą studnię z zadaszeniem po lewej stronie oraz czerwony wóz strażacki z włączonymi sygnałami świetlnymi po prawej.
Pixabay
Tragedia we Frydrychowicach. 67-latka wpadła do studni (zdj. ilustracyjne(

Jak przekazał polsatnews.pl kpt. Hubert Ciepły, do tej tragedii doszło w sobotę około godziny 13 we Frydrychowicach nieopodal Wadowic. Wówczas do służb dotarło zgłoszenie o 67-letniej kobiecie, która wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 centymetrów.

 

- Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny - opisał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

ZOBACZ: Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Poszkodowani w szpitalach, lądował śmigłowiec LPR

 

Następnie przybyli na miejsce strażacy oraz ratownicy z zespołu ratownictwa medycznego przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Kobieta wpadła do studni. Tragedia we Frydrychowicach 

- Niestety, pomimo podjętych działań stwierdzono zgon kobiety - przekazał  kpt. Ciepły.

 

ZOBACZ: Tragedia we Wrocławiu. Ciało poszukiwanej modelki wyłowiono ze stawu

 

W działaniach na miejscu tragedii brało udział ponad 20 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

WIDEO: Konflikt w PiS to element większego planu? "Moim zdanie to nierealne"
Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FRYDRYCHOWICEMAŁOPOLSKANIE ŻYJE KOBIETAPOLICJAPOLSKASTRAŻ POŻARNASTUDNIATRAGEDIA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 