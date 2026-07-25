Jak wynika z oficjalnego komunikatu belgijskiej Prokuratury Federalnej, do aresztowania obywatelki Kanady chińskiego pochodzenia doszło w piątek.

O incydencie poinformowano w sobotę, wskazując, że kobieta jest podejrzana o "akt szpiegostwa na rzecz państwa trzeciego" oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

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Do tej pory pracowała ona nieopodal belgijskiej miejscowości Mons jako stażystka w kwaterze głównej sił NATO, znanej jako Allied Powers Europe (SHAPE).

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Kobieta "zwróciła na siebie uwagę" służb bezpieczeństwa SHAPE, które następnie zgłosiły sprawę funkcjonariuszom belgijskiego wywiadu.

"Ponieważ szpiegostwo leży w gestii Prokuratury Federalnej, to właśnie jej natychmiast powierzono tę sprawę. Śledztwo przekazano następnie Federalnej Policji Sądowej (FGP) w Charleroi" - czytamy w komunikacie.

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Sprawa nabrała tempa w czwartek, kiedy przeszukany został dom podejrzanej, a także jej miejsce pracy. Kolejnego dnia wydany został nakaz aresztowania kobiety.

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Rzecznik SHAPE, cytowany przez agencję Reutera, wytłumaczył, że "nie ma żadnych przesłanek, by gotowość operacyjna NATO lub SHAPE zostały zaburzone". - SHAPE nieprzerwanie wypełnia swoje obowiązki - zapewnił.

"Prokuratura nie będzie udzielać dalszych komentarzy, gdyż śledztwo jest w toku" - dodaje Reuters.

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Kwatera Główna Sojuszniczych Sił Europy NATO (SHAPE) jest jednym z najważniejszych elementów wojskowej struktury dowodzenia NATO. Do jej zadań należy planowanie, koordynowanie i kierowanie operacjami wojskowymi NATO w Europie oraz poza jej obszarem.