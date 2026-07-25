Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew podczas spotkania Władimirem Putinem w Omsku wezwał rosyjskiego przywódcę do zawieszenia wojny z Ukrainą - podaje rosyjski kanał Astra, na który powołuje się ukraińska prywatna telewizja internetowa Espresso.

- To wstyd, że młodzi ludzie umierają. Oni należą do bratnich narodów - Rosji i Ukrainy. To wszystko musi się skończyć. W przeciwnym razie skorzystają na tym przeciwnicy Rosji i narodu ukraińskiego - powiedział przywódca Kazachstanu.

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Tokajew stwierdził, że nawet on sam nie do końca rozumie przyczyny wojny. Wskazywał przy tym na spór między Azerbejdżanem a Armenią, którego początki - jak mówił - są oczywiste i sięgają "głęboko w historię".

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Prezydent Kazachstanu powiedział też, że otrzymuje "wiele sygnałów" z Europy i Stanów Zjednoczonych dotyczących sytuacji wokół wojny, i dodał, że Putin wykazał się "maksymalną elastycznością dyplomatyczną" podczas spotkania z Donaldem Trumpem na Alasce.

Tokajew zaproponował "zamrożenie" - jak to określił - "konfliktu" i powrót do formuły stambulskiej - negocjacji z 2022 roku, podczas których, jego zdaniem, osiągnięto znaczące wyniki - a następnie kontynuowanie rozmów pod gwarancjami mocarstw, w szczególności Rosji.

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- Być może warto zamrozić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0, skoro osiągnięto tam znaczące rezultaty. Oczywiście, dzięki gwarancjom wielkich mocarstw, w tym Rosji, możemy nadal zmierzać w kierunku długo oczekiwanego pokoju - mówił.

W odpowiedzi Putin obiecał "informować" przywódcę Kazachstanu o rozwoju sytuacji na froncie, nie udzielając tym samym bezpośredniej odpowiedzi na propozycję.

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W czerwcu analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wyjaśniali, że oświadczenia Putina o gotowości do prowadzenia negocjacji "w oparciu o protokoły stambulskie z 2022 roku" w istocie powtarza pierwotne żądania Rosji, które zakładają trwałe uniemożliwienie Ukrainie wstąpienie do NATO, nałożenie surowych ograniczeń na Siły Zbrojne Ukrainy i zakaz otrzymywania pomocy wojskowej z Zachodu. ISW zwróciło uwagę, że żadne porozumienie pokojowe, które nie uwzględni tych żądań, nie zadowoli Rosji.

Tymczasem Tokajew umacnia swoją pozycję w swoim kraju - na mocy nowej konstytucji Kazachstanu, która weszła w życie 1 lipca, otrzymał on prawo ubiegania się o urząd prezydenta na jeszcze jedną kadencję - do 2036 roku.