Chorwację odwiedziło w czerwcu o 7 proc. mniej turystów niż w tym samym miesiącu 2025 roku. Ponadto przyjezdni spędzili w kraju o 6 proc. mniej noclegów niż rok wcześniej.

Chorwacja z mniejszą liczbą turystów? Mówią o "klęsce", wskazali Niemcy

"Nasza branża turystyczna poniosła klęskę" - komentuje dziennik "Jutarnji list", który przywołuje dane Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej oraz Ministerstwa Turystyki.

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Od Chorwacji odwrócili się dotychczas lojalni Niemcy. Liczba turystów z tego kraju spadła w czerwcu o około 36 proc., a liczba spędzonych przez nich noclegów - o około 28 proc. Dla Chorwatów jest to dotkliwy cios, ponieważ Niemcy należą do tych turystów, którzy nie liczą każdego grosza - pisze Interia Biznes.

Chorwacka gazeta podaje z kolei, że napływ turystów z Czech czy Polski w czerwcu osiągnął ten sam poziom co w poprzednim roku.

Chorwacki minister uspokaja. "Możemy być zadowoleni"

Minister sportu i turystyki Chorwacji Tonči Glavina uważa, że nie ma powodów do niepokoju. Jego zdaniem wyniki z czerwca nie dają pełnego obrazu, ponieważ w maju napływ turystów był większy o 11 proc.

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- Ruchu turystycznego nie można oceniać miesiąc po miesiącu, ponieważ ulega on wahaniom ze względu na harmonogram świąt państwowych i ferii szkolnych na rynkach źródłowych. Pierwsze sześć miesięcy łącznie pokazują, że możemy być zadowoleni, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich przebiega ten sezon turystyczny - stwierdził minister w programie "Dnevnik" stacji HTV.

Spadek liczby turystów. Problemy notuje też Grecja

Mniej optymistycznie sytuację ocenia kolejny chorwacki dziennik "Slobodna Dalmacija".

"Dane te niewątpliwie wskazują na ogólny spadek przychodów z turystyki w pierwszej połowie roku, ponieważ ceny i przychody w okresie przedsezonowym są znacznie niższe niż w sezonie letnim" - czytamy w publikacji.

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Gazeta dodaje, że pierwsze dane za lipiec wskazują jak dotąd na wahania - od bardzo niewielkiego wzrostu po stagnację.

Ze spadkiem ruchu turystycznego boryka się również Grecja. Serwis Ethnos informował, że liczba przyjezdnych jest o 8-10 proc. mniejsza niż w 2025 roku.