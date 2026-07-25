"Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia. Podjąłem trudną decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery jako bramkarz" - przekazał Fabiański na Instagramie.

Fabiański przekazał decyzję. Wskazał "nową misję"

"Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, moim życiem i moim domem. Dała mi chwile niewyobrażalnej radości, niezapomniane zwycięstwa, bolesne porażki, trudne kontuzje i wyzwania, które wystawiały mnie na próbę - dodał znany piłkarz.

Zadeklarował też, że zakończenie kariery piłkarskiej nie oznacza zerwania z futbolem.

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"Od dziś moją misją jest oddać piłce to, co ona dała mi. Chcę inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im uwierzyć w siebie i spełniać marzenia - tak jak kiedyś ja spełniałem swoje" - zapewnił były już bramkarz.

Łukasz Fabiański, który w seniorskiej karierze zadebiutował w barwach Lecha Poznań, na szerokie piłkarskie wody wypłynął w Legii Warszawa. "Fabian" strzegł bramki stołecznego klubu w 62 meczach, czym zwrócił uwagę słynnego Arsenalu.

Łukasz Fabiański zakończył karierę

Klub z Londynu przeprowadził transfer w 2007 roku, pozwalając Fabiańskiemu na występ w 78. meczach zespołu. Przez następne lata występował też w dwóch innych klubach angielskiej Premier League - Swansea i West Hamie. Łącznie dla trzech angielskich klubów zagrał zagrał 444 spotkań.

W barwach Arsenalu sięgnął w sezonie 2013/2014 po Puchar Anglii, a jako gracz West Hamu triumfował w europejskiej Lidze Konferencji w sezonie 2022/23.

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Polscy kibice pamiętają go z 57. występów w reprezentacji Polski, zwłaszcza z gry podczas udanych dla polskiej kadry mistrzostw Europy w 2016 roku. "Fabian" nie był wtedy pierwszym wyborem selekcjonera Adama Nawałki, który w inauguracyjnym meczu postawił na Wojciecha Szczęsnego. Podstawowy golkiper nie wystąpił w dalszej części turnieju z powodu kontuzji. Łukasz Fabiański grał w czterech kolejnych starciach, puszczając zaledwie dwa gole.

Jego ostatnim występem w narodowych barwach był mecz w 2021 roku z San Marino w eliminacjach do mistrzostw Europy. Został wtedy zdjęty z boiska w 57. minucie, w nawiązaniu do liczby występów dla Polski.