Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Poznania - Ławicy zostali wezwani do grupy pasażerów odlatujących do Albanii - przekazała SG. Jak dodano, ze względu na zachowanie kilku mężczyzn służby zostały zmuszone do uruchomienia procedur bezpieczeństwa.

Panowie, którzy wybierali się na wieczór kawalerski do Tirany, ubrani w kamizelki z napisem "SWAT" i czapki "Police", odgrywali podczas przejścia do samolotu inscenizację konwoju pana młodego ubranego w strój więzienny - poinformowała Straż Graniczna.

Dodatkowo, podczas wejścia na pokład samolotu jeden z podróżnych oświadczył, że w swoim bagażu posiada materiał wybuchowy. Informacja została potraktowana zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności potwierdzono, że zgłoszenie nie stanowiło rzeczywistego zagrożenia. Za wywołanie fałszywego alarmu 34-letni obywatel Polski został ukarany mandatem karnym, a decyzją dowódcy statku powietrznego nie został dopuszczony do lotu.

Wrocław. Szybki koniec wieczoru panieńskiego. Panna młoda wyrzucona z samolotu

Do podobnego incydentu doszło kilka dni temu we Wrocławiu, skąd grupa kobiet planowała lecieć do chorwackiego Zadaru na wieczór panieński.

Jak przekazała Straż Graniczna, będąc już na pokładzie samolotu pięć pasażerek nie stosowało się do poleceń personelu, zakłócało porządek oraz wdawało się w kłótnie z innymi osobami.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Wszystkie kobiety zostały wyprowadzone z samolotu w asyście mundurowych.

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Zachowanie podróżnych wzbudziło podejrzenie, że mogły wcześniej spożywać alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało, że trzy spośród pięciu kobiet znajdowały się pod jego wpływem. Pasażerki zostały ukarane mandatami. Kapitan samolotu podjął również decyzję o odmowie ich przewozu. Kobiety skreślono z listy pasażerów, przez co nie odleciały do Chorwacji.

Nagrania z interwencji szybko trafiły do mediów społecznościowych. Według osób obecnych na miejscu napięta atmosfera miała panować jeszcze przed wejściem do samolotu.