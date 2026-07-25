Orban zapowiada nowe kroki. "Zamiast polityki opozycji"

Świat

Były premier Węgier Viktor Orban zapowiedział przejście od "polityki opozycji do polityki oporu" wobec rządu Petera Magyara. Jego zdaniem nowe władze budują "reżim autorytarny". - Wyborcy Tiszy obudzą się i odkryją, że nie ma nikogo, kto mógłby ich ochronić - mówił węgierski polityk.

Viktor Orban przemawia do grupy mikrofonów.
PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS
Viktor Orban

Viktor Orban przemawiał w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo) w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu.

 

Lider węgierskiej opozycyjnej partii podczas tegorocznego 35. spotkania stwierdził, że nie wierzy, by osoby głosujące w kwietniu za zmianą "głosowały za nadużyciem zaufania".

 

ZOBACZ: Zmiany w węgierskim TK pod lupą Amnesty International. "Zdumiewający pośpiech"

 

- Większość z nich działała w dobrej wierze, oczekując mniej błędów rządu i większych sukcesów gospodarczych - powiedział w odniesieniu do wyborców rządzącej Tiszy.

Węgry: Viktor Orban grzmi. "Demontaż demokracji i rządów prawa"

Orban dodał, że choć po porażce konieczna jest samokrytyka, obecnie nie ma na nią zbyt wiele czasu, ponieważ "stawką jest wolność na Węgrzech". - Zamiast polityki opozycyjnej opartej na samokrytyce, musimy teraz przejść do polityki oporu - oświadczył były premier.

 

- Zadaniem Fideszu jest dziś służenie narodowemu oporowi i wspieranie go w celu przywrócenia wolności - zapowiedział Orban. Zaznaczył, że jego partia musi "stworzyć jak najszerszy parasol, pod którym zmieszczą się wszyscy miłośnicy wolności".

 

ZOBACZ: Orban zarzuca "przekroczenie demokratycznych norm". Zajęto serwery Fideszu

 

Według Orbana na Węgrzech dochodzi obecnie do "demontażu demokracji i rządów prawa", co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Petera Magyara. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające "wyeliminować połowę opozycji z życia politycznego", a także że najnowsza poprawka do konstytucji "usunęła prezydenta, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa".

"Reżim autorytarny". Orban uderza w rząd Petera Magyara

Tamas Sulyok, wybrany w 2024 r. głosami Fideszu na urząd prezydenta, a obecnie już były szef państwa, ogłosił w sobotę 18 lipca - jeszcze jako urzędujący prezydent - podpisanie 17. poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie ze stanowiska jego samego oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ukończyli 70. rok życia lub nie kwalifikują się już do ubiegania się o miejsce w parlamencie. Nowelizacja wprowadziła także limit kadencji posłów, ograniczając je do trzech.

 

ZOBACZ: "Zdrowe płuco zostało amputowane". Morawiecki reaguje na zarzuty

 

Były premier stwierdził, że rządząca Tisza chce ustanowić - i już zaczyna budować - "reżim autorytarny". Ocenił, że osoby, które oddały głos na tę partię, wciąż wierzą, iż "arbitralne" decyzje władzy będą wymierzone jedynie w zwolenników Fideszu, jednak są oni w błędzie.

 

- Istotą arbitralności jest to, że władza przestaje uznawać własne ograniczenia. Pewnego dnia wyborcy partii Tisza obudzą się i odkryją, że nie ma nikogo, kto mógłby ich ochronić przed nadużyciami władzy - stwierdził Orban.

Marta Stępień / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
FIDESZPETER MAGYARRUMUNIAŚWIATTISZAVIKTOR ORBANWĘGRY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 