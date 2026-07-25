Viktor Orban przemawiał w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo) w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu.

Lider węgierskiej opozycyjnej partii podczas tegorocznego 35. spotkania stwierdził, że nie wierzy, by osoby głosujące w kwietniu za zmianą "głosowały za nadużyciem zaufania".

ZOBACZ: Zmiany w węgierskim TK pod lupą Amnesty International. "Zdumiewający pośpiech"

- Większość z nich działała w dobrej wierze, oczekując mniej błędów rządu i większych sukcesów gospodarczych - powiedział w odniesieniu do wyborców rządzącej Tiszy.

Węgry: Viktor Orban grzmi. "Demontaż demokracji i rządów prawa"

Orban dodał, że choć po porażce konieczna jest samokrytyka, obecnie nie ma na nią zbyt wiele czasu, ponieważ "stawką jest wolność na Węgrzech". - Zamiast polityki opozycyjnej opartej na samokrytyce, musimy teraz przejść do polityki oporu - oświadczył były premier.

- Zadaniem Fideszu jest dziś służenie narodowemu oporowi i wspieranie go w celu przywrócenia wolności - zapowiedział Orban. Zaznaczył, że jego partia musi "stworzyć jak najszerszy parasol, pod którym zmieszczą się wszyscy miłośnicy wolności".

ZOBACZ: Orban zarzuca "przekroczenie demokratycznych norm". Zajęto serwery Fideszu

Według Orbana na Węgrzech dochodzi obecnie do "demontażu demokracji i rządów prawa", co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Petera Magyara. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające "wyeliminować połowę opozycji z życia politycznego", a także że najnowsza poprawka do konstytucji "usunęła prezydenta, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa".

"Reżim autorytarny". Orban uderza w rząd Petera Magyara

Tamas Sulyok, wybrany w 2024 r. głosami Fideszu na urząd prezydenta, a obecnie już były szef państwa, ogłosił w sobotę 18 lipca - jeszcze jako urzędujący prezydent - podpisanie 17. poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie ze stanowiska jego samego oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ukończyli 70. rok życia lub nie kwalifikują się już do ubiegania się o miejsce w parlamencie. Nowelizacja wprowadziła także limit kadencji posłów, ograniczając je do trzech.

ZOBACZ: "Zdrowe płuco zostało amputowane". Morawiecki reaguje na zarzuty

Były premier stwierdził, że rządząca Tisza chce ustanowić - i już zaczyna budować - "reżim autorytarny". Ocenił, że osoby, które oddały głos na tę partię, wciąż wierzą, iż "arbitralne" decyzje władzy będą wymierzone jedynie w zwolenników Fideszu, jednak są oni w błędzie.

- Istotą arbitralności jest to, że władza przestaje uznawać własne ograniczenia. Pewnego dnia wyborcy partii Tisza obudzą się i odkryją, że nie ma nikogo, kto mógłby ich ochronić przed nadużyciami władzy - stwierdził Orban.