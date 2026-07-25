Spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie. - To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski - powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

Przyszłość zaczyna się już dziś!



Zapraszam Was 29 i 30 sierpnia do Juraty, gdzie odbędzie się wydarzenie przygotowane z myślą o młodych.



Do zobaczenia! pic.twitter.com/cLp7APWK90 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) July 25, 2026

- Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami - wymieniał prezydent.

Nawrocki zaprasza młodych do Juraty. Wyjątkowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji

Dokładna lista atrakcji nie została do tej pory ujawniona. Mimo to zainteresowani już teraz mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu, wypełniając specjalny formularz dostępny na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat. Wysyłając swoje zgłoszenie, należy podać dokładne dane osobowe, w tym m.in. PESEL czy miejsce zamieszkania. Niezbędne jest także wskazanie szkoły lub uczelni, do której się uczęszcza.

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Dodatkowo zainteresowani muszą zaakceptować regulamin, który stanowi m.in. o tym, że w przypadku podania nieprawdziwych danych przy rejestracji organizator może cofnąć lub unieważnić uprawnienie do udziału w spotkaniu. Każdy uczestnik zostanie dodatkowo zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Za ochronę terenu wydarzenia odpowiada Służba Ochrony Państwa.

Zabrania się m.in. wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych, substancji odurzających, psychotropowych oraz innych środków o podobnym działaniu. Uczestnicy zobowiązują się do zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz poszanowania praw innych zgromadzonych, a także dbania o bezpieczeństwo własne i osób przebywających na terenie wydarzenia.