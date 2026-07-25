Minister kraju NATO z propozycją dla Fedorowa. "Wyraz szacunku i przyjaźni"

Minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył, że zaproponował odwołanemu z funkcji szefa resortu obrony Ukrainy Mychajło Fedorowowi stanowisko swojego doradcy.

Włochy: Minister obrony proponuje Fedorowowi. "Wyraz szacunku"

- Zadzwoniłem do niego następnego dnia po jego dymisji i zapytałem: "Kiedy chce pan przyjechać do Rzymu i pracować ze mną jako doradca?" - cytuje Crosetto agencja Reutera.

Na pytanie, jaka była reakcja Fedorowa, włoski polityk odpowiedział, że były minister był "wzruszony" i uznał tę ofertę za "wyraz szacunku i przyjaźni".

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Crosetto chwalił Fedorowa, nazywając go "jednym z tych, którzy całkowicie zmienili zasady gry na polu bitwy".

Według włoskiego ministra Fedorow sprawił, że inicjatywa na polu bitwy powróciła do Ukrainy. W tym celu zmienił metody prowadzenia działań wojennych, wykorzystując nowe technologie.

Ukraina: Zmiany na szczycie, w tle konflikt

W czwartek 16 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że podjął decyzję o odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony z powodu długotrwałego konfliktu między nim a byłym już naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

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Z doniesień medialnych wynika, że według przekazu Zełenskiego Fedorow i dowództwo wojskowe mieli odmienne poglądy na temat rozwoju sektora obronnego.

Propozycja Zełenskiego dla Fedorowa. Minister postawił warunek

We wtorek prezydent Ukrainy oświadczył, że zaproponował Fedorowowi "godne stanowisko u władzy, które pozwoliłoby zjednoczyć komponent technologiczny państwa i zapewnić jego rozwój".

Fedorow odpowiedział, że zgodzi się jedynie na powrót na stanowisko ministra obrony.

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- Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje. Jednak obecnie w państwie istnieją tylko trzy stanowiska, które - poza żołnierzami na polu bitwy - faktycznie decydują o przebiegu wojny: prezydent Ukrainy, minister obrony oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy - wymieniał Fedorow. Z tego powodu - jak tłumaczył - nie zgadza się on na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem szefa resortu obrony.

Dymisja Fedorowa i protesty. Zełenski odwołał Syrskiego

Odwołanie Fedorowa wywołało protesty społeczne. Fedorowa zastąpił Jewhen Chmara, wcześniej szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Z kolei Siły Zbrojne Ukrainy mają od środy nowego szefa Sztabu Generalnego. Został nim generał Ihor Skybiuk. W poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski mianował także nowego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy. Został nim generał Mychajło Drapaty. Zastąpił on odwołanego pod presją protestów społecznych Ołeksandra Syrskiego.