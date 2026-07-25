Minister kraju NATO z propozycją dla Fedorowa. "Wyraz szacunku i przyjaźni"
Szef resortu obrony Włoch Guido Crosetto zaproponował byłemu ukraińskiemu ministrowi obrony Mychajło Fedorowowi stanowisko swojego doradcy - informuje agencja Reutera. Włoski polityk twierdzi, że Ukrainiec był "wzruszony" jego ofertą.
Minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył, że zaproponował odwołanemu z funkcji szefa resortu obrony Ukrainy Mychajło Fedorowowi stanowisko swojego doradcy.
Włochy: Minister obrony proponuje Fedorowowi. "Wyraz szacunku"
- Zadzwoniłem do niego następnego dnia po jego dymisji i zapytałem: "Kiedy chce pan przyjechać do Rzymu i pracować ze mną jako doradca?" - cytuje Crosetto agencja Reutera.
Na pytanie, jaka była reakcja Fedorowa, włoski polityk odpowiedział, że były minister był "wzruszony" i uznał tę ofertę za "wyraz szacunku i przyjaźni".
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Crosetto chwalił Fedorowa, nazywając go "jednym z tych, którzy całkowicie zmienili zasady gry na polu bitwy".
Według włoskiego ministra Fedorow sprawił, że inicjatywa na polu bitwy powróciła do Ukrainy. W tym celu zmienił metody prowadzenia działań wojennych, wykorzystując nowe technologie.
Ukraina: Zmiany na szczycie, w tle konflikt
W czwartek 16 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że podjął decyzję o odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony z powodu długotrwałego konfliktu między nim a byłym już naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.
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Z doniesień medialnych wynika, że według przekazu Zełenskiego Fedorow i dowództwo wojskowe mieli odmienne poglądy na temat rozwoju sektora obronnego.
Propozycja Zełenskiego dla Fedorowa. Minister postawił warunek
We wtorek prezydent Ukrainy oświadczył, że zaproponował Fedorowowi "godne stanowisko u władzy, które pozwoliłoby zjednoczyć komponent technologiczny państwa i zapewnić jego rozwój".
Fedorow odpowiedział, że zgodzi się jedynie na powrót na stanowisko ministra obrony.
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- Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje. Jednak obecnie w państwie istnieją tylko trzy stanowiska, które - poza żołnierzami na polu bitwy - faktycznie decydują o przebiegu wojny: prezydent Ukrainy, minister obrony oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy - wymieniał Fedorow. Z tego powodu - jak tłumaczył - nie zgadza się on na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem szefa resortu obrony.
Dymisja Fedorowa i protesty. Zełenski odwołał Syrskiego
Odwołanie Fedorowa wywołało protesty społeczne. Fedorowa zastąpił Jewhen Chmara, wcześniej szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).
Z kolei Siły Zbrojne Ukrainy mają od środy nowego szefa Sztabu Generalnego. Został nim generał Ihor Skybiuk. W poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski mianował także nowego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy. Został nim generał Mychajło Drapaty. Zastąpił on odwołanego pod presją protestów społecznych Ołeksandra Syrskiego.Czytaj więcej