Koszmarny wypadek w Łódzkiem. Nie żyje dwoje dzieci

Polska

Dwoje dzieci w wieku dziewięciu i 11 lat zginęło w wypadku, do którego doszło w sobotę na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin, między Sulejowem i Paradyżem. Rannych zostało pięć kolejnych osób. Droga Piotrków - Kielce jest zablokowana, a policja wprowadziła objazdy.

Żółto-czerwony śmigłowiec LPR w locie.
Wikipedia Commons/ Konflikty.pl
Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Nie żyje dwoje dzieci, lądował śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne)

Mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał w sobotę PAP, że w wyniku wypadku zginęło dwoje dzieci w wieku dziewięciu i 11 lat. Z kolei GDDKiA w Łodzi dodała, że rannych zostało także pięć innych osób.

 

- Kierowca peugeota jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z toyotą, a później uderzył w nissana. Dwoje jadących peugeotem dzieci w wieku dziewięciu i 11 lat pomimo resuscytacji zmarło na miejscu wypadku - przekazał Piliński.

 

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Na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Nie żyje dwoje dzieci

- Droga jest zablokowana w obu kierunkach - dodał Piliński. Policja jednak wprowadziła objazdy.

 

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi do wypadku doszło w sobotę ok. 18.30, a trasa między Sulejowem i Paradyżem może być zablokowana nawet do północy.

 

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Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi informował PAP, że w akcji ratowniczej brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga helikoptera LPR, a także sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z okolicy. 

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Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
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