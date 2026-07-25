Kolejny dron w przestrzeni powietrznej NATO. Poderwano myśliwce

Według informacji opublikowanych przez rumuński resort, dron został wykryty przez radary w momencie wlotu w rumuńską przestrzeń powietrzną o godz. 8.22.

Kolejny dron na terenie Rumunii. "Bezpiecznie zestrzelony"

Pełniący obowiązki ministra obrony Rumunii Radu-Dinel Miruta poinformował, że "kolejny dron, który nielegalnie naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną, został dziś rano o godzinie 8.34 zestrzelony przez rumuńskie wojsko, 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe" w centralnej Rumunii.

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W akcji wzięły udział dwa samoloty F-16 Fighting Falcon rumuńskich sił powietrznych, które pełniły służbę patrolowania przestrzeni powietrznej, które - według relacji ministerstwa - "przechwyciły cel powietrzny i wykonały standardowe procedury identyfikacji i neutralizacji".



Zapewniono też, że dron "został bezpiecznie zestrzelony na niezamieszkanym terenie". Służby zostały wysłane na miejsce zdarzenia, aby zebrać dowody i przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie. Zapewniono też o współpracy z siłami NATO.

Rumuński F-16 strzelił drona. Do incydentu doszło w piątek

Do podobnego incydentu doszło w Rumunii w piątek. Prezydent tego kraju Nicusor Dan przekazał wówczas, że że myśliwiec F-16 zestrzelił bezzałogowiec, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Dan zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia drona, nie jest zamieszkany.

Rumunia jest członkiem NATO, graniczącym z Ukrainą. Od wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej kraj ten odnotował wielokrotne naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce.

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Agencja AFP przypomniała w piątek, że wtargnięcia bezzałogowców w przestrzeń powietrzną Rumunii zdarzają się stosunkowo często, ale po raz pierwszy drona zestrzeliły rumuńskie siły powietrzne. W 2025 roku w Rumunii przyjęto prawo, które umożliwia zestrzeliwanie i przejmowanie bezzałogowców. Przepisy te zostały po raz pierwszy zastosowane w piątek.

Rumunia i Unia Europejska obarczają odpowiedzialnością za wtargnięcia dronów Rosję, która prowadzi wojnę napastniczą z Ukrainą. Do jednego z najpoważniejszych incydentów tego typu w Rumunii doszło w nocy z 28 na 29 maja, kiedy dron przenoszący ładunek wybuchowy runął na dom mieszkalny w miejscowości Gałacz przy granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały wówczas ranne.