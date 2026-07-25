Ostrzeżeniami przed upałem objęte zostaną: całe woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie, przeważające części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnia część woj. lubelskiego, południowa część woj. kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnia część woj. podkarpackiego.

ZOBACZ: Europa szykuje się na wyjątkowe zjawisko. Ceny rezerwacji drastycznie poszybowały

Oznacza to, że alerty IMGW obejmie teren 12 województw.

Alerty dla większości województw. IMGW ostrzega przed upałem

Na tym obszarze temperatura maksymalna może przekroczyć 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 12 i utrzymają się do godz. 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

Dużo słońca, ale i chmury. Prognoza pogody na ostatni weekend lipca

Nieco spokojniej będzie jeszcze w sobotę po południu i wieczorem, kiedy możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, na północy i wschodzie okresami wzrastającego do dużego. - Najwięcej słońca będzie na zachodzie - powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

Większej ilości chmur możemy oczekiwać na północy i na wschodzie kraju. Na przeważającym obszarze Polski nie są prognozowane opady, choć deszcz pojawi się miejscami na krańcach południowo-wschodnich.

ZOBACZ: Zielony wir na Bałtyku. Naukowcy ostrzegają przed groźnym zjawiskiem



Temperatura maksymalna od 21°C na wschodzie, a także na wybrzeżu i miejscami na obszarach podgórskich, około 24°C w centrum, do 29°C na zachodzie. Najchłodniej będzie na krańcach północnych i południowo-wschodnich - w okolicach 21-22 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany. Lokalnie, w rejonie Przedgórza Sudeckiego, wiatr będzie porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni.

Termometry wskażą ponad 30 stopni. Prognoza pogody na niedzielę

- Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, dość ciepła i bez opadów w całym kraju - podkreślił Folwarski. Temperatura maksymalna wyniesie około 17 st. C na północnym zachodzie. Natomiast chłodniej będzie na południu kraju, tu lokalnie około 10 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. Silniejsze porywy pojawią się w rejonach podgórskich Karpat - tu chwilowo wiatr może być porywisty.

- Niedziela na ogół będzie pogodna - zaznaczył synoptyk IMGW. Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia opadów nie będzie. Jednak w drugiej połowie dnia od północnego zachodu zacznie nasuwać się strefa opadów oraz lokalnie burz. W czasie burz porywy wiatru wyniosą około 60 km/h, choć punktowo mogą wzrosnąć do 80 km/h. Opady na północnym zachodzie kraju wyniosą 15-20 mm. - Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie i do końca dnia bez opadów - dodał Folwarski.

ZOBACZ: Nad jeziorem Como nowy zakaz dla turystów. Wysoka grzywna

W niedzielę wartości na termometrach na przeważającym obszarze kraju przekroczą 30 st. C. Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie kraju, tu na termometrach maksymalnie do około 31 st. C. Natomiast najchłodniej, w okolicach 20 st. C, będzie na wybrzeżu.

Zawieje, popada i zagrzmi. To przyniesie noc z niedzieli na poniedziałek

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Silniejsze porywy, do 60 km/h, mogą pojawić się na południu kraju, szczególnie w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr będzie południowo-zachodni i południowy. Stopniowo, od północnego zachodu, w ciągu dnia będzie skręcał na kierunki zachodnie.

- Noc z niedzieli na poniedziałek będzie deszczowa i burzowa praktycznie w całym kraju - powiedział synoptyk. Szczególnie w północnej połowie kraju mogą pojawić się burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Porywy wiatru wyniosą punktowo do 90 km/h, szczególnie w północnej części kraju mogą pojawić się silniejsze opady deszczu, w okolicach 20-25 mm. W okolicach Karpat i Bieszczad porywy wiatru osiągną około 55 km/h.

ZOBACZ: Leżał pod ziemią przez 2700 lat. Niezwykłe odkrycie w polskim lesie

Najcieplej będzie na wschodzie i południu - do 18 st. C. Chłodniej będzie w rejonie Pomorza, gdzie lokalnie termometry wskażą około 14 st. C. Wiatr, poza wspomnianymi porywami, będzie umiarkowany.