Na trasie 82. Rajdu Polski doszło w sobotę do dwóch wypadków - w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach.

Organizatorzy rajdu podali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim "oesie" (Odcinku Specjalnym - red.). Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.

Śląskie. Dwa wypadki na trasie samochodowego 82. Rajdu Polski

Rzecznik imprezy Andrzej Borowski poinformował, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali.

- Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku, nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił rzecznik.

Profil Rallypl przekazał w mediach społecznościowych, że w wypadku ekipy - Marcela Neulingera i Jürgena Heigla - w Jastrzębiu-Zdroju na miejscu potrzebna była pomoc helikoptera LPR.

Drugi zespół, ten który miał wypadek w Ochabach, tworzą Dominik Stříteský i Ondřej Krajča.

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82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy.