Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Poszkodowani w szpitalach, lądował śmigłowiec LPR

Polska

Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski poinformował, że członkowie obu załóg zostali przetransportowani do szpitali. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Samochód rajdowy po wypadku leży w rowie, z widocznym uszkodzeniem przodu.
Facebook/Rallypl/Piotr Ilnitskyi
Na trasie 82. Rajdu Polski doszło do dwóch wypadków

Na trasie 82. Rajdu Polski doszło w sobotę do dwóch wypadków - w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach.

 

Organizatorzy rajdu podali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim "oesie" (Odcinku Specjalnym - red.). Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.

Śląskie. Dwa wypadki na trasie samochodowego 82. Rajdu Polski

Rzecznik imprezy Andrzej Borowski poinformował, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali.

 

- Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku, nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił rzecznik.

 

 

Profil Rallypl przekazał w mediach społecznościowych, że w wypadku ekipy - Marcela Neulingera i Jürgena Heigla - w Jastrzębiu-Zdroju na miejscu potrzebna była pomoc helikoptera LPR.

 

Drugi zespół, ten który miał wypadek w Ochabach, tworzą Dominik Stříteský i Ondřej Krajča.

 

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82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy. 

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