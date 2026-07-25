Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Poszkodowani w szpitalach, lądował śmigłowiec LPR
Dwa wypadki na trasie 82. Rajdu Polski. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski poinformował, że członkowie obu załóg zostali przetransportowani do szpitali. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
Na trasie 82. Rajdu Polski doszło w sobotę do dwóch wypadków - w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach.
Organizatorzy rajdu podali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim "oesie" (Odcinku Specjalnym - red.). Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.
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Rzecznik imprezy Andrzej Borowski poinformował, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali.
- Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku, nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił rzecznik.
Profil Rallypl przekazał w mediach społecznościowych, że w wypadku ekipy - Marcela Neulingera i Jürgena Heigla - w Jastrzębiu-Zdroju na miejscu potrzebna była pomoc helikoptera LPR.
Drugi zespół, ten który miał wypadek w Ochabach, tworzą Dominik Stříteský i Ondřej Krajča.
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