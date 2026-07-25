Będą nowe banknoty euro. Można oddać głos na wzór z Marią Skłodowską-Curie
Zaprezentowano nowe projekty banknotów euro. Wśród dziesięciu różnych propozycji znalazło się 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Na pozostałych są m. in. Maria Callas, Leonardo da Vinci i Ludwig van Beethoven. Alternatywna seria przedstawia europejskie krajobrazy oraz ptaki. Mieszkańcy krajów Unii mogą zagłosować i ocenić przygotowane projekty do 21 września.
Europejski Bank Centralny pokazał projekty nowych banknotów euro. Podzielono je na dwie kategorie: "kultura europejska" oraz "rzeki i ptaki".
- Po 20 latach nadszedł czas, aby przyjrzeć się wyglądowi naszych banknotów i uczynić je bardziej przystępnymi dla Europejczyków w różnym wieku i o różnym pochodzeniu - wskazała w komunikacie Christine Lagarde, prezes EBC.
Nowe wzory banknotów euro. Wśród propozycji ten z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie
Na proponowanym nowym banknocie - o nominale 20 euro - znajduje się wizerunek noblistki z Polski - Marii Skłodowskiej-Curie. Na innych byliby między innymi Maria Callas, Leonardo da Vinci i Ludwig van Beethoven.
Alternatywna seria przedstawia europejskie krajobrazy oraz ptaki, między innymi - bytujące w Polsce - bociana białego i zimorodka.
Obecne banknoty pozostaną w obiegu i zachowają swoją ważność także po wprowadzeniu nowych wzorów. Do 21 września mieszkańcy krajów Unii mogą zagłosować i ocenić przygotowane projekty.
Zmiana wyglądu banknotów euro. Ma poprawić się też bezpieczeństwo
Jak podkreśliła szefowa EBC, nowe euro to nie tylko zmiana wyglądu, ale także technologii. - Nowa seria wprowadza zaawansowane zabezpieczenia, dzięki którym banknoty są trudniejsze do podrobienia i łatwiejsze do sprawdzenia dla każdego - wyjaśniła.
ZOBACZ: Komisja Europejska pozwała Polskę. Grozi nam kara finansowa
Ponadto, jak przekonuje, nowe projekty dają możliwość "łatwiejszego rozpoznawania i obsługi banknotów", co w praktyce ma pomóc gotówce pozostać łatwo dostępnym środkiem płatniczym.
Ostateczna decyzja dotycząca wyglądu euro ma zostać podjęta pod koniec 2026 roku, jednak proces opracowywania i produkcji potrwa kilka lat.Czytaj więcej