Europejski Bank Centralny pokazał projekty nowych banknotów euro. Podzielono je na dwie kategorie: "kultura europejska" oraz "rzeki i ptaki".

- Po 20 latach nadszedł czas, aby przyjrzeć się wyglądowi naszych banknotów i uczynić je bardziej przystępnymi dla Europejczyków w różnym wieku i o różnym pochodzeniu - wskazała w komunikacie Christine Lagarde, prezes EBC.

Nowe wzory banknotów euro. Wśród propozycji ten z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie

Na proponowanym nowym banknocie - o nominale 20 euro - znajduje się wizerunek noblistki z Polski - Marii Skłodowskiej-Curie. Na innych byliby między innymi Maria Callas, Leonardo da Vinci i Ludwig van Beethoven.

EBC Nowe banknoty euro z Marią Skłodowską-Curie i innymi.

Alternatywna seria przedstawia europejskie krajobrazy oraz ptaki, między innymi - bytujące w Polsce - bociana białego i zimorodka.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Obecne banknoty pozostaną w obiegu i zachowają swoją ważność także po wprowadzeniu nowych wzorów. Do 21 września mieszkańcy krajów Unii mogą zagłosować i ocenić przygotowane projekty.

EBC Projekty nowych banknotów euro z motywem ptaków i rzek

Zmiana wyglądu banknotów euro. Ma poprawić się też bezpieczeństwo

Jak podkreśliła szefowa EBC, nowe euro to nie tylko zmiana wyglądu, ale także technologii. - Nowa seria wprowadza zaawansowane zabezpieczenia, dzięki którym banknoty są trudniejsze do podrobienia i łatwiejsze do sprawdzenia dla każdego - wyjaśniła.

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Ponadto, jak przekonuje, nowe projekty dają możliwość "łatwiejszego rozpoznawania i obsługi banknotów", co w praktyce ma pomóc gotówce pozostać łatwo dostępnym środkiem płatniczym.

Ostateczna decyzja dotycząca wyglądu euro ma zostać podjęta pod koniec 2026 roku, jednak proces opracowywania i produkcji potrwa kilka lat.