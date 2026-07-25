Będą nowe banknoty euro. Można oddać głos na wzór z Marią Skłodowską-Curie

Biznes

Zaprezentowano nowe projekty banknotów euro. Wśród dziesięciu różnych propozycji znalazło się 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Na pozostałych są m. in. Maria Callas, Leonardo da Vinci i Ludwig van Beethoven. Alternatywna seria przedstawia europejskie krajobrazy oraz ptaki. Mieszkańcy krajów Unii mogą zagłosować i ocenić przygotowane projekty do 21 września.

Kobieta odsłania część ekspozycji z nowymi projektami banknotów euro.
PAP/EPA/MATIAS BASUALDO
Europejski Bank Centralny prezentuje nowe projekty banknotów euro

Europejski Bank Centralny pokazał projekty nowych banknotów euro. Podzielono je na dwie kategorie: "kultura europejska" oraz "rzeki i ptaki".

 

- Po 20 latach nadszedł czas, aby przyjrzeć się wyglądowi naszych banknotów i uczynić je bardziej przystępnymi dla Europejczyków w różnym wieku i o różnym pochodzeniu - wskazała w komunikacie Christine Lagarde, prezes EBC.

Nowe wzory banknotów euro. Wśród propozycji ten z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie

Na proponowanym nowym banknocie - o nominale 20 euro - znajduje się wizerunek noblistki z Polski - Marii Skłodowskiej-Curie. Na innych byliby między innymi Maria Callas, Leonardo da Vinci i Ludwig van Beethoven.

 

Nowe banknoty euro z Marią Skłodowską-Curie i innymi.EBC
Nowe banknoty euro z Marią Skłodowską-Curie i innymi.

Alternatywna seria przedstawia europejskie krajobrazy oraz ptaki, między innymi - bytujące w Polsce - bociana białego i zimorodka.

 

 

Obecne banknoty pozostaną w obiegu i zachowają swoją ważność także po wprowadzeniu nowych wzorów. Do 21 września mieszkańcy krajów Unii mogą zagłosować i ocenić przygotowane projekty.

 

Projekty nowych banknotów euro z motywem ptaków i rzekEBC
Projekty nowych banknotów euro z motywem ptaków i rzek

 

Zmiana wyglądu banknotów euro. Ma poprawić się też bezpieczeństwo

Jak podkreśliła szefowa EBC, nowe euro to nie tylko zmiana wyglądu, ale także technologii. - Nowa seria wprowadza zaawansowane zabezpieczenia, dzięki którym banknoty są trudniejsze do podrobienia i łatwiejsze do sprawdzenia dla każdego - wyjaśniła.

 

ZOBACZ: Komisja Europejska pozwała Polskę. Grozi nam kara finansowa

 

Ponadto, jak przekonuje, nowe projekty dają możliwość "łatwiejszego rozpoznawania i obsługi banknotów", co w praktyce ma pomóc gotówce pozostać łatwo dostępnym środkiem płatniczym. 

 

Ostateczna decyzja dotycząca wyglądu euro ma zostać podjęta pod koniec 2026 roku, jednak proces opracowywania i produkcji potrwa kilka lat.

WIDEO: Auta z Chin. "Szczerze o pieniądzach" - odc. 335
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BANKNOTY EUROBIZNESEBCGŁOSOWANIEKULTURA EUROPEJSKAMARIA SKŁODOWSKA-CURIEPROJEKTYRZEKI I PTAKISTREFA EUROŚWIAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 