"Prezydent Xi Jinping podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie powiedział mi, że w żadnej sytuacji nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu - a oświadczenie to dotyczyło również chińskich przedsiębiorstw" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA podkreślił, że ze względu na swoje relacje z chińskim przywódcą "wierzy mu na słowo".

Trump ufa Xi i Putinowi ws. sprzedaży broni Iranowi

"Podobnie prezydent Władimir Putin, mimo straszliwej wojny w Ukrainie, powiedział mi, że nie będzie sprzedawał broni Iranowi. Utrzymuję relacje zarówno z nim, jak i z prezydentem Zełenskim" - pisał dalej amerykański prezydent.

"Putin rozumie też, że nie sprzedaję broni bezpośrednio Ukrainie, lecz państwom NATO, które płacą za nią pełną cenę. Nie mam natomiast wpływu na to, w jaki sposób broń jest później rozdzielana" - dodał.

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"Dlatego też dwa główne kraje, o których ludzie często mówią w kontekście Iranu, moim zdaniem nie biorą w tym udziału. Gdyby to robili, byłoby to dla nich bardzo złe - z pewnością nie leżałoby to w ich najlepszym interesie" - podkreślił Trump. Od ponad dwóch tygodni USA i Iran niemal codziennie przeprowadzają wzajemne ataki. Obecna faza konfliktu koncentruje się wokół cieśniny Ormuz, choć naloty obejmują również cele położone poza tym rejonem. Waszyngton deklaruje, że chce pozbawić Iran możliwości zakłócania żeglugi przez cieśninę. Teheran atakuje natomiast cele w państwach Bliskiego Wschodu, twierdząc, że uderza w znajdujące się tam amerykańskie bazy.

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP