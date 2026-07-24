Wyniki losowania Lotto na 24 lipca. Sprawdź szczęśliwe liczby
W piątek, 24 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, EuroJackpot, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:
18, 9, 5, 43, 22, 19
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż szesnaście milionów złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.
Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:
38, 10, 13, 46, 9, 34
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła 1 000 000 zł i została zdobyta 9 czerwca 2026 roku w Pieszycach.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 lipca 2026 roku, to:
10, 5, 13, 37, 17
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 zł. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 lipca 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 62, 25, 56, 73, 24, 14, 72, 49, 64, 79, 15, 38, 68, 67, 35, 78, 41, 70, 45, 44 (Plus: 44)
Losowanie o 22:00: 33, 39, 47, 62, 56, 29, 67, 71, 30, 16, 70, 8, 55, 44, 53, 50, 45, 68, 77, 37 (Plus: 37)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 lipca 2026 roku, to:
Liczby główne: 4, 6, 8, 17, 22
Euronumery: 7, 10
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 45 milionów złotych.
Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 28 lipca 2026 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 lipca 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 7, 8, 16, 9, 5, 3, 2, 6, 20, 18, 10, 24
Losowanie o 22:00: 18, 15, 23, 7, 6, 21, 5, 3, 16, 14, 4, 20
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 lipca 2026 roku, to:
25, 3, 9, 6, 12 oraz 2
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 5 zł. Główna wygrana to pięć tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższa jednorazowa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 lipca 2026 roku, to:
34, 16, 5, 1, 13 oraz 3
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.Czytaj więcej