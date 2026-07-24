W pobliżu znanego kurortu Nazare, na wybrzeżu Atlantyku, zauważono w czwartek dużych rozmiarów żarłacza białego - przekazały lokalne służby morskie, cytowane przez media. Dodano, że ten gatunek rekina jest groźny dla człowieka.

Obecność żarłacza w odległości około dwóch mil morskich od brzegu popularnego wśród plażowiczów i surferów Nazare potwierdziła organizująca wycieczki na obserwację delfinów firma Ocean Adventure. Dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film.

Analizujący materiał biolodzy ocenili, że sfilmowane zwierzę to prawdopodobnie dorosły osobnik żarłacza białego o długości około 4 metrów. Wyjaśnili, że identyfikację gatunku ułatwił kolor płetwy zwierzęcia oraz szybkość z jaką się ono poruszało. W związku z pojawieniem się rekina wydano alert dla plaż w Nazare i Sao Martinho do Porto.

Portugalia. Żarłacz biały w pobliżu Nazare. Jest nagranie, alerty na plażach

Żarłacz biały jest niezwykle rzadkim gatunkiem pojawiającym się u brzegów Portugalii. Dotychczas widywano tam inne rekiny, głównie żarłacza błękitnego.

W lipcu 2025 r. przy popularnym kurorcie Peniche, na zachodzie Portugalii, zauważono obecność żarłacza błękitnego i tymczasowo zamknięto jedną z miejscowych plaż.

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W ubiegłym roku ten sam gatunek rekina widziano też w pobliżu wybrzeża gmin Caldas da Rainha i Obidos. Żaden z okazów żarłacza błękitnego nie był dłuższy niż 2,5 m. Nie doszło też do ataku na człowieka.

Rekin zauważony w Oceanie Atlantyckim. Zmierza do popularnego kurortu

W ostatnich dniach informowano o innym potężnym żarłaczu białym, którego dostrzeżono w Oceanie Atlantyckim. Jak dodano, rekin kieruje się w stronę kurortu wypoczynkowego w Cape Cod w Stanach Zjednoczonych. Eksperci wskazali, że zbliża się on do wybrzeży w poszukiwaniu pożywienia.

"Contender", bo tak mierzącego ponad cztery metry i ważącego ok. 770 kg żarłacza białego nazwali naukowcy, obserwowany jest od stycznia ubiegłego roku. Wszystko za sprawą nadajnika, który został mu wszczepiony nieopodal Florydy. Od tamtego czasu drapieżnik pokonał ok. 11 tys. kilometrów, poruszając się m.in. w pobliżu New Jersey.

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W ostatnich tygodniach odnotowywana jest wzmożona aktywność rekinów u brzegów USA. Od kilku dni zauważa się je nieopodal Nowego Jorku, m.in. na plażach Rockaway (Queens), u wybrzeży Point Lookout, czy Hempstead. Obecność drapieżników skłoniła władze do wprowadzenia czasowych zakazów wchodzenia do wody.

W 2026 r. odnotowano ok. 30 przypadków niesprowokowanych ataków rekinów na człowieka, najczęściej w wodach u wybrzeży Stanów Zjednoczonych i Australii. Siedem z nich zakończyło się śmiertelnie.