Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt tzw. ustawa łańcuchowa. - przekazano na stronach Kancelarii Prezydenta.

Prezydent zwrócił uwagę, że presja weta ma sens, ponieważ "decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy" oraz doprowadziła do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli.

Podkreślił, że zawetowana w 2025 r. ustawa łańcuchowa była źle przygotowana i przeregulowana, ponieważ nakładała na obywateli obowiązki, których wielu nie byłoby w stanie spełnić.

Ustawa zakazująca trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest decyzja prezydenta

- Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich – przekazał Karol Nawrocki.

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Przepisy nowelizacji przewidują jednak wyjątki od zakazu - na czas m.in. transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas "krótkotrwały", "incydentalny", poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Nowela przyzwala zatem np. na uwiązanie psa przed sklepem.

Przepisy dopuszczają utrzymywanie psa w kojcu - w przypadku braku możliwości zapewnienia psu utrzymywanemu poza lokalem mieszkalnym stałego, swobodnego poruszania się po terenie z powodu braku jego ogrodzenia lub stwarzania przez psa niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia.

Tzw. ustawa łańcuchowa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt

Jednak taki kojec będzie musiał mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb, trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki mają mieć prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

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Psu utrzymywanemu w kojcu właściciel musi zapewnić codzienny ruch poza nim – adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych. Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnienia mu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.

Zgodnie z ustawą warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy.

To było drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi. W zeszłym roku prezydent Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która zawierała sztywne regulacje w sprawie powierzchni kojców, w których utrzymywane miały być psy.