Informacja o nowych cłach pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej biura przedstawiciela USA ds. handlu (USTR), którym kieruje Jamieson Greer.

Decyzja zapadła w ramach postępowań prowadzonych na podstawie sekcji 301. amerykańskiej ustawy o handlu z 1974 roku. Pozwala ona wszczynać dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszą rundę ceł globalnych, administracja Donalda Trumpa wykorzystuje ten przepis do budowy nowej architektury taryfowej.

Donald Trump ogłosił nowe cła. Na liście 60 państw

Postępowania dotyczyły działań, polityki i praktyk różnych gospodarek związanych z "niewprowadzeniem i nieskutecznym egzekwowaniem zakazu importu towarów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej" - wskazano w komunikacie.

Jak dodano, w wyniku tych postępowań "nałożono cła w wysokości 10 proc. i 12,5 proc. na import z 60 partnerów handlowych, z wyłączeniem niektórych kategorii produktów".

Jak wyjaśnili wysocy rangą urzędnicy amerykańskiej administracji, wysokość taryf zależy bezpośrednio od działań podejmowanych przez dany kraj.

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Stawka 10 proc. obejmuje państwa, które zaczęły wdrażać zakaz pracy przymusowej, takie jak: Argentyna, Bangladesz, Kambodża, Kanada, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Indie, Indonezja, Jordania, Malezja, Meksyk, Pakistan, Sri Lanka, Trynidad i Tobago oraz Wielka Brytania. Z kolei gospodarki, które tego nie zrobiły, zostaną obciążone stawką 12,5 proc.

Kraje Unii Europejskiej, a także m.in. Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Szwajcaria, zostaną objęte stawkami 10 lub 12,5 proc. w zależności od kategorii produktów. Z nowych taryf całkowicie wyłączono ropę naftową oraz gaz.

Nowe cła zaczną obowiązywać tuż po północy z czwartku na piątek czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 6 rano w piątek czasu polskiego).