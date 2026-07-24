USA nakładają nowe cła na 60 krajów. Sprytny manewr administracji Trumpa

Biznes

USA nakładają nowe cła w wysokości 10-12,5 proc. na import z 60 krajów. Decyzja zapadła w ramach postępowań dot. nieuczciwych praktyk handlowych, a konkretniej nieskutecznego egzekwowania zakazu importu towarów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Nowe taryfy zastąpią dotychczasową 10-procentową stawkę globalną, która wygasa 24 lipca.

PAP / EPA / SAMUEL CORUM / POOL
Donald Trump ogłosił nowe cła

 

Informacja o nowych cłach pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej biura przedstawiciela USA ds. handlu (USTR), którym kieruje Jamieson Greer.

 

Decyzja zapadła w ramach postępowań prowadzonych na podstawie sekcji 301. amerykańskiej ustawy o handlu z 1974 roku. Pozwala ona wszczynać dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych

 

Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszą rundę ceł globalnych, administracja Donalda Trumpa wykorzystuje ten przepis do budowy nowej architektury taryfowej.

Donald Trump ogłosił nowe cła. Na liście 60 państw

Postępowania dotyczyły działań, polityki i praktyk różnych gospodarek związanych z "niewprowadzeniem i nieskutecznym egzekwowaniem zakazu importu towarów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej" - wskazano w komunikacie.

 

Jak dodano, w wyniku tych postępowań "nałożono cła w wysokości 10 proc. i 12,5 proc. na import z 60 partnerów handlowych, z wyłączeniem niektórych kategorii produktów".

 

Jak wyjaśnili wysocy rangą urzędnicy amerykańskiej administracji, wysokość taryf zależy bezpośrednio od działań podejmowanych przez dany kraj.

 

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Stawka 10 proc. obejmuje państwa, które zaczęły wdrażać zakaz pracy przymusowej, takie jak: Argentyna, Bangladesz, Kambodża, Kanada, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Indie, Indonezja, Jordania, Malezja, Meksyk, Pakistan, Sri Lanka, Trynidad i Tobago oraz Wielka Brytania. Z kolei gospodarki, które tego nie zrobiły, zostaną obciążone stawką 12,5 proc.

 

Kraje Unii Europejskiej, a także m.in. Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Szwajcaria, zostaną objęte stawkami 10 lub 12,5 proc. w zależności od kategorii produktów. Z nowych taryf całkowicie wyłączono ropę naftową oraz gaz.

 

Nowe cła zaczną obowiązywać tuż po północy z czwartku na piątek czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 6 rano w piątek czasu polskiego).

 

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mbd / polsatnews.pl / PAP / New York Post
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