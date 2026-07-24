Ukraina uderza w kolejne magazyny Wildberries. Zaatakowano rodzinne miasto Putina

Świat

Ukraina uderzyła w kolejne centrum logistyczne firmy Wildberries. Tym razem drony zaatakowały budynki firmy w pobliżu Petersburga - rodzinnego miasta przywódcy Rosji Władimira Putina. Nad okolicą widać słup czarnego dymu. Z powodu uderzenie zawieszono działanie lotniska w stolicy obwodu leningradzkiego.

Widok na płonące magazyny z unoszącym się nad nimi gęstym, czarnym dymem. Na pierwszym planie droga i teren zielony, w tle budynek z widocznym logo.
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Ukraińskie drony zaatakowały magazyny Wildberries w obwodzie leningradzkim

Drony ukraińskie zaatakowały w nocy czwartku na piątek magazyny Wildberries w obwodzie leningradzkim, w pobliżu Petersburga - przekazał portal TSN. Jak dodano, uderzono budynki w Szuszarach i Nowosaratowce.

 

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać drony uderzające w obiekty, a następnie ogień i dym unoszący się nad miastem.

 

 

 

 

W obu miejscach wybuchły potężne pożary. Ewakuowano całą załogę magazynów. Wildberries oficjalnie potwierdziło zawieszenie działalności w obu obiektach.

 

 

 

Ukraina uderza w magazyny Wildberries. Atak na Petersburg 

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko potwierdził uderzenie w magazyn w Nowosaratowce. Podał, że trzy osoby zostało ranne. Mer Petersburga Aleksander Begłow przekazał, że drony trafiły również w infrastrukturę cywilną wzdłuż Autostrady Moskiewskiej.

 

Portal przekazał, że został również trafiony kompleks magazynowy należący do fermy drobiu "Siewiernaja" w Siniawinie, co spowodowało częściowe zawalenie się jednego z budynków magazynowych.

 

Ukraiński atak zakłócił również ruch lotniczy. Około 50 lotów opóźniło się na lotnisku Sankt Petersburg - Pułkowo, podczas gdy kolejne 15 lotów zostało przekierowanych na lotniska zapasowe.

 

ZOBACZ: Kolejny atak ukraińskich dronów w Rosji. Uderzono na centra logistyczne firmy Wildberries

 

W nocy z wtorku na środę ukraińskie drony zaatakowały dwa centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej "rosyjskim Amazonem", położone w Krasnodarze i Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji.


Informacje o ataku potwierdziła Tatiana Kim, prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy sprzedażowej. "Wczoraj w nocy nasze centra logistyczne w Krasnodarze i Niewinnomyssku zostały zaatakowane" - przekazała w oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie.

Michał Blus / polsatnews.pl
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