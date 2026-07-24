Ukraina uderza w kolejne magazyny Wildberries. Zaatakowano rodzinne miasto Putina
Ukraina uderzyła w kolejne centrum logistyczne firmy Wildberries. Tym razem drony zaatakowały budynki firmy w pobliżu Petersburga - rodzinnego miasta przywódcy Rosji Władimira Putina. Nad okolicą widać słup czarnego dymu. Z powodu uderzenie zawieszono działanie lotniska w stolicy obwodu leningradzkiego.
Drony ukraińskie zaatakowały w nocy czwartku na piątek magazyny Wildberries w obwodzie leningradzkim, w pobliżu Petersburga - przekazał portal TSN. Jak dodano, uderzono budynki w Szuszarach i Nowosaratowce.
Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać drony uderzające w obiekty, a następnie ogień i dym unoszący się nad miastem.
W obu miejscach wybuchły potężne pożary. Ewakuowano całą załogę magazynów. Wildberries oficjalnie potwierdziło zawieszenie działalności w obu obiektach.
Ukraina uderza w magazyny Wildberries. Atak na Petersburg
Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko potwierdził uderzenie w magazyn w Nowosaratowce. Podał, że trzy osoby zostało ranne. Mer Petersburga Aleksander Begłow przekazał, że drony trafiły również w infrastrukturę cywilną wzdłuż Autostrady Moskiewskiej.
Portal przekazał, że został również trafiony kompleks magazynowy należący do fermy drobiu "Siewiernaja" w Siniawinie, co spowodowało częściowe zawalenie się jednego z budynków magazynowych.
Ukraiński atak zakłócił również ruch lotniczy. Około 50 lotów opóźniło się na lotnisku Sankt Petersburg - Pułkowo, podczas gdy kolejne 15 lotów zostało przekierowanych na lotniska zapasowe.
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W nocy z wtorku na środę ukraińskie drony zaatakowały dwa centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej "rosyjskim Amazonem", położone w Krasnodarze i Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji.
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Informacje o ataku potwierdziła Tatiana Kim, prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy sprzedażowej. "Wczoraj w nocy nasze centra logistyczne w Krasnodarze i Niewinnomyssku zostały zaatakowane" - przekazała w oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie.