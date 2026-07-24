Drony ukraińskie zaatakowały w nocy czwartku na piątek magazyny Wildberries w obwodzie leningradzkim, w pobliżu Petersburga - przekazał portal TSN. Jak dodano, uderzono budynki w Szuszarach i Nowosaratowce.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać drony uderzające w obiekty, a następnie ogień i dym unoszący się nad miastem.

Additional footage showing the Wildberries logistics hub in Saint Petersburg, Russia, after the Ukrainian drone attack on the site pic.twitter.com/cFsJY7ZGII — World Source News (@Worldsource24) July 24, 2026

W obu miejscach wybuchły potężne pożary. Ewakuowano całą załogę magazynów. Wildberries oficjalnie potwierdziło zawieszenie działalności w obu obiektach.

Ukraina uderza w magazyny Wildberries. Atak na Petersburg

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko potwierdził uderzenie w magazyn w Nowosaratowce. Podał, że trzy osoby zostało ranne. Mer Petersburga Aleksander Begłow przekazał, że drony trafiły również w infrastrukturę cywilną wzdłuż Autostrady Moskiewskiej.

Portal przekazał, że został również trafiony kompleks magazynowy należący do fermy drobiu "Siewiernaja" w Siniawinie, co spowodowało częściowe zawalenie się jednego z budynków magazynowych.

Ukraiński atak zakłócił również ruch lotniczy. Około 50 lotów opóźniło się na lotnisku Sankt Petersburg - Pułkowo, podczas gdy kolejne 15 lotów zostało przekierowanych na lotniska zapasowe.

ZOBACZ: Kolejny atak ukraińskich dronów w Rosji. Uderzono na centra logistyczne firmy Wildberries

W nocy z wtorku na środę ukraińskie drony zaatakowały dwa centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej "rosyjskim Amazonem", położone w Krasnodarze i Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji.



Informacje o ataku potwierdziła Tatiana Kim, prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy sprzedażowej. "Wczoraj w nocy nasze centra logistyczne w Krasnodarze i Niewinnomyssku zostały zaatakowane" - przekazała w oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie.