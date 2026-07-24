Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło "Tu każdy ma swoją historię". Organizatorzy chcą w ten sposób nawiązać do działań związanych z wpisaniem tradycji i etosu wspólnoty rzemieślniczo-kupieckiej Jarmarku św. Dominika na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski poinformował w zeszły piątek podczas konferencji prasowej, że wniosek o wpis jest już gotowy. Dokument został złożony w poniedziałek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jak wyjaśnił, jego przygotowanie trwało wiele miesięcy i wymagało m.in. przeprowadzenia kwerend archiwalnych dotyczących historii jarmarku. Materiałów poszukiwano nie tylko w archiwach w Gdańsku, ale także w Berlinie. Konieczne było również wskazanie depozytariuszy, czyli osób i instytucji związanych z podtrzymywaniem tradycji wydarzenia.

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- Za nami wiele miesięcy pracy archiwistów, historyków i partnerów, którzy pomogli udokumentować ponad siedem i pół wieku historii jarmarku oraz ludzi tworzących jego wyjątkowy charakter - powiedział Bojanowski.

Zaznaczył, że starania o wpis nie są jedynie formalnością. Mają służyć ochronie dziedzictwa związanego z gdańskim handlem, rzemiosłem i lokalną przedsiębiorczością.

Musicalowa ceremonia otwarcia i parada

766. edycja Jarmarku św. Dominika rozpocznie się 25 lipca ceremonią na przedprożu Dworu Artusa. W tym roku widowisko w formie musicalu przygotowali artyści z Teatru Młodych z Gdańska.

Inspiracją były wspomnienia Roberta Niemca, wieloletniego uczestnika i wystawcy jarmarku. Jest on również głównym depozytariuszem w staraniach o wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

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Po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska przejdzie barwna parada.

Na ulicach Śródmieścia stanie 715 stoisk. Ponad 250 wystawców pochodzi z województwa pomorskiego, w tym niemal 150 z Gdańska.

Niemal 300 wydarzeń w ciągu trzech tygodni

W ciągu trzech tygodni zaplanowano niemal 300 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych i sportowych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.

W programie znalazły się m.in. Święto Ekonomii Społecznej, Święto Rzemiosła, Święto Równości oraz Święto Kociewia. Po raz pierwszy odbędzie się także Pomorski Festiwal Zespołów Ludowych.

Zaplanowano ponadto międzypokoleniowe potańcówki, silent disco, koncerty szantowe, jazzowe i chopinowskie.

Powstanie również strefa siatkówki, która ma promować miasto jako gospodarza, a województwo jako partnera nadchodzących mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn.

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15 sierpnia odbędzie się koncert z okazji Święta Wojska Polskiego. Wystąpią orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz gdański carillon.

Przeor gdańskich dominikanów o. Michał Osek poinformował, że zakonnicy przygotowali m.in. koncert muzyki barokowej, wieczory organowe, medytacje chrześcijańskie w krypcie kościoła św. Mikołaja oraz koncert poezji śpiewanej.

Z okazji odpustu św. Dominika do Gdańska przyjedzie kardynał Timothy Radcliffe. Wraz z o. Łukaszem Popką poprowadzi rekolekcje.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że wszystkie imprezy związane z jarmarkiem będą kończyć się najpóźniej o godz. 22. Ma to ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców Śródmieścia.

Ponad 750 lat tradycji

Tradycja Jarmarku św. Dominika sięga 1260 r., kiedy papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta założyciela zakonu.

Religijnym uroczystościom towarzyszył jarmark, na który przybywali kupcy, rzemieślnicy i artyści z różnych części Europy.

Po II wojnie światowej wydarzenie nie było organizowane. Jarmark reaktywowano w 1972 roku. Wówczas jego symbolem stał się kogut.

Szczegółowy program tegorocznej edycji jest dostępny na stronie www.jarmarkdominika.pl.