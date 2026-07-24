Kolejne spotkanie Zełenski-Trump. Padła data
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkaja się w najbliższy wtorek w Waszyngtonie - informuje agencja Reuters powołując się na przedstawiciela Białego Domu. Wcześniejszy przyjazd prezydenta Ukrainy do USA zapowiadała aktywistka ruchu MAGA Laura Loomer.
Jak informuje Loomer, Wołodymyr Zełenski planował wizytę w Stanach Zjednoczonych w związku z pogrzebem Lindseya Grahama. Senator z Karoliny Południowej popierał działania Ukrainy. Był także zwolennikiem nakładania sankcji na Rosję. Graham zostanie pożegnany 28 lipca w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie.
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Agencja Reuters informuje ponadto, że ukraińskie służby nadal oczekują potwierdzenia ze strony administracji Donalda Trumpa.
W środę Kijów odwiedził wysłannik NATO Matt Whitaker. Tematem rozmów były dostawy pocisków do systemu Patriot oraz szczegóły umowy dronowej między Waszyngtonem a Kijowem. Tego samego prezydent Ukrainy odbył rozmowę telefoniczną z Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
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W czwartek Laura Loomer przeprowadziła wywiad z Zełenskim podczas jej wizyty w Kijowie. Aktywista była wcześniej sceptycznie nastawiona do konfliktu w Ukrainie, często mówiąc, że ją to "nie obchodzi". - Patrząc z perspektywy czasu, nie było to z mojej strony zbyt miłe - napisała w mediach społecznościowych.
Doradca Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał, że biuro prezydenta dowiedziało się o wizycie Loomer z serwisów społecznościowych.
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"To naprawdę ważne, że Laura Loomer jest w Ukrainie i może zobaczyć wszystko na własne oczy takim, jakie jest" - napisało biuro Zełenskiego we wtorek.Czytaj więcej